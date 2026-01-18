Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़Govinda Reacts to Affair Rumours calls himself victim says I pray to god that he saves me from this problem
गोविंदा ने खुद को बताया 'विक्टिम', अफेयर की अफवाहों पर बोले- भगवान से प्रार्थना करता हूं कि...

गोविंदा ने खुद को बताया 'विक्टिम', अफेयर की अफवाहों पर बोले- भगवान से प्रार्थना करता हूं कि...

संक्षेप:

गोविंदा को लेकर पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर चर्चा है कि एक्टर का एक्सट्रै मैरिटल अफेयर चल रहा है। अभी तक गोविंदा ने इन अफवाहों पर कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब गोविंदा ने अपना पक्ष सामने रखा है। 

Jan 18, 2026 09:54 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पर्सनल लाइफ को लेकर बीते कुछ समय से सोशल मीडिया पर चर्चा है। कई बार सुनीता और गोविंदा के अलग होने की खबरें आईं तो कभी गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा भी कई बार गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का हिंट दे चुकी हैं। हालांकि, गोविंदा ने अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं की थी। अब गोविंदा ने अफेयर की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गोविंदा ने खुद को बताया विक्टिम

न्यूज एजेंसी एएनआई से खास बातचीत में गोविंदा ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश चल रही है। साथ ही, उन्होंने खुद को विक्टिम बताया है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की उनकी ये सब समस्याएं खत्म हो जाएं।

गोविंदा ने कहा कि पैसा और फेम किसी को नहीं छोड़ता

गोविंदा ने कहा, "ये पैसा और फेम किसी को छड़ता नहीं है, और इस तरह की साजिशें सबके साथ नहीं होती हैं। मैं एक बहुत मशहूर अभिनेता को जानता हूं जो इसके विक्टिम बने थे, और अब मैं विक्टिम हूं। हालांकि, मैं उनके बराबर बड़ा नहीं हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे इस समस्या से बचाए, और मैं अपने बच्चों की भलाई के लिए भी प्रार्थना करती हूं। बहुत संघर्ष करना पड़ा है।"

ये भी पढ़ें:गोविंदा के खिलाफ हो रही साजिश? पत्नी सुनीता के बयानों पर एक्टर ने तोड़ी चुप्पी

गोविंदा ने कहा कि वो एक साधारण आदमी हैं जिनपर उनकी मां का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि वो एक बहुत धार्मिक शख्स हैं। बता दें, गोविंदा ने सुनीता के बयानों को लेकर भी अपनी बात सामने रखी हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ एक साजिश चल रही है जिसमें उनके परिवार का इस्तेमाल हो रहा है और उन्हें पता नहीं चल रहा है।

1987 में हुई थी गोविंदा और सुनीता की शादी

गोविंदा और सुनीता के रिश्ते की बात करें तो दोनों की शादी 1987 में हुई थी। दोनों के दो बच्चे- टीना और यशवर्धन हैं। यश इन दिनों अपनी डेब्यू फिल्म की तैयारी में जुटी हैं। गोविंदा और सुनीता की लव मैरिज हुई थी।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Govinda
लेटेस्ट Hindi News, Bigg Boss 19, Entertainment News के साथ-साथ TV News, Web Series और Movie Review पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।