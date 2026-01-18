गोविंदा ने खुद को बताया 'विक्टिम', अफेयर की अफवाहों पर बोले- भगवान से प्रार्थना करता हूं कि...

संक्षेप: गोविंदा को लेकर पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर चर्चा है कि एक्टर का एक्सट्रै मैरिटल अफेयर चल रहा है। अभी तक गोविंदा ने इन अफवाहों पर कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब गोविंदा ने अपना पक्ष सामने रखा है।

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पर्सनल लाइफ को लेकर बीते कुछ समय से सोशल मीडिया पर चर्चा है। कई बार सुनीता और गोविंदा के अलग होने की खबरें आईं तो कभी गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा भी कई बार गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का हिंट दे चुकी हैं। हालांकि, गोविंदा ने अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं की थी। अब गोविंदा ने अफेयर की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है।

गोविंदा ने खुद को बताया विक्टिम न्यूज एजेंसी एएनआई से खास बातचीत में गोविंदा ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश चल रही है। साथ ही, उन्होंने खुद को विक्टिम बताया है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की उनकी ये सब समस्याएं खत्म हो जाएं।

गोविंदा ने कहा कि पैसा और फेम किसी को नहीं छोड़ता गोविंदा ने कहा, "ये पैसा और फेम किसी को छड़ता नहीं है, और इस तरह की साजिशें सबके साथ नहीं होती हैं। मैं एक बहुत मशहूर अभिनेता को जानता हूं जो इसके विक्टिम बने थे, और अब मैं विक्टिम हूं। हालांकि, मैं उनके बराबर बड़ा नहीं हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे इस समस्या से बचाए, और मैं अपने बच्चों की भलाई के लिए भी प्रार्थना करती हूं। बहुत संघर्ष करना पड़ा है।"

गोविंदा ने कहा कि वो एक साधारण आदमी हैं जिनपर उनकी मां का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि वो एक बहुत धार्मिक शख्स हैं। बता दें, गोविंदा ने सुनीता के बयानों को लेकर भी अपनी बात सामने रखी हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ एक साजिश चल रही है जिसमें उनके परिवार का इस्तेमाल हो रहा है और उन्हें पता नहीं चल रहा है।