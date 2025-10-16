तलाक की खबरों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- उन्होंने कई गलतियां की हैं और मैंने उन्हें...
संक्षेप: गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें काफी समय से आ रही हैं और अब फाइनली गोविंदा ने इन खबरों पर चुप्पी तोड़ दी है और बताया कि सच क्या है। उन्होंने इसके अलावा शादी में आए चैलेंज को लेकर भी कहा।
गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता के बीच अनबन की काफी समय से खबरें आ रही हैं। कुछ समय पहले तो यह भी रिपोर्ट आई कि सुनीता ने गोविंदा के खिलाफ कुछ आरोप लगाते हुए तलाक की अर्जी दी है। हालांकि गोविंदा की टीम की तरफ से इसे गलत बताया गया। अब गोविंदा ने खुद तलाक की खबरों पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि सुनीता ने कई बार गलतियां की हैं।
कई गलतियां माफ की है
गोविंदा ने काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो टू मच में कहा, 'सुनीता को बच्चा बताते हुए गोविंदा ने कहा, सुनीता बच्चे की तरह है, लेकिन जो भी जिम्मेदारियां उन्हें मिलीं, उन्होंने वो सब पूरा किया क्योंकि वह जैसी हैं, वैसी ही हैं। वह काफी ईमानदार बच्ची हैं। उनके शब्द कभी गलत नहीं होते। बस यही है कि उन्होंने कई चीजें ऐसी कही हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। उन्होंने कई गलतियां की हैं, मैंने उन्हें माफ किया है और कई बार परिवार को।'
इरादे सच्चे होते हैं
गोविंदा ने बताया कि सुनीता का कैंडिड नेचर कभी-कभी उन्हें बिना सोचे-समझे बोलने पर मजबूर कर देता है, लेकिन उनके इरादे हमेशा सच्चे होते हैं।
शादी में चैलेंज को लेकर बोले
गोविंदा ने लंबी चलने वाली शादी में आए चैलेंज को लेकर कहा कि मर्द और औरत अक्सर सिचुएशन को अलग-अलग तरीके से देखते हैं। उन्होंने कहा कि जहां आदमी घर का लीड करते हैं, वहीं महिलाएं धैर्य और सहानुभूति के साथ घर की इमोशनल रिदम को गाइड करती हैं। यह इमोशनल ताकत ही बॉन्ड को लंबा बनाए रखती है। स्थायी संबंधों को पोषित करने में महत्वपूर्ण है।
गोविंदा ने यह भी बताया कि कई शादियों में पत्नी का इमोशनल सपोर्ट महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पुरुष अपनी मां का आराम खो देते हैं। समय के साथ, यह निर्भरता गहरी भावनात्मक को बढ़ावा देती है, जो कभी-कभी गलतफहमियों का कारण बन सकती है, लेकिन रिश्ते को मजबूत भी बनाती है।