निधन से कुछ ही देर पहले असरानी ने किया था अपना आखिरी पोस्ट, क्या पता था इसके बाद छोड़ देंगे दुनिया
संक्षेप: लंबी बीमारी के बाद कल कल यानी दिवाली की शाम लगभग 4 बजे असरानी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। असरानी ने हिंदी सिनेमा में अपना बड़ा योगदान दिया था। निधन के महज कुछ ही देर पहले उन्होंने अपना आखिरी पोस्ट शेयर किया था।
हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर और कॉमेडियन असरानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरी दुनिया को अपनी कॉमेडी से हंसाने वाले एक्टर का पूरा नाम श्री गोवर्धन असरानी था। लंबी बीमारी के बाद कल कल यानी दिवाली की शाम लगभग 4 बजे वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। असरानी ने हिंदी सिनेमा में अपना बड़ा योगदान दिया था। उनके कई किरदार हैं जो दर्शकों के दिल में बसे हुए हैं। निधन के महज कुछ ही देर पहले उन्होंने अपना आखिरी पोस्ट शेयर किया था।
असरानी का आखिरी का पोस्ट
दरअसल, असरानी ने अपने निधन के महज कुछ देर पहले यानी 3 बजे के आस-पास असरानी के इंस्टाग्राम अकाउंट से दिवाली की शुभकामनाएं दी थीं। लेकिन असरानी या उनके चाहने वालों को कहां पता था कि ये उनका आखिरी पोस्ट होगा। असरानी की मौत से सभी बेहद दुखी हैं।।
फिल्मी करियर रहा शानदार
बता दें कि असरानी मूल रूप से जयपुर के रहने वाले थे। उन्होंने असरानी सेंट जेवियर्स स्कूल जयपुर से पढ़ाई की है। पिछले कई दशकों में असरानी ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार किरदार दिए। अपनी एक्टिंग और कॉमेडी से दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाने वाले असरानी रियल लाइफ में काफी सादगी पसंद इंसान थे। उनका करियर 50 साल से भी लंबा था और उन्होंने 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने 'मेरे अपने', 'कोशिश', 'बावर्ची', 'परिचय', ‘अभिमान', 'चुपके चुपके', 'छोटी सी बात', 'रफू चक्कर’ जैसी फिल्मों में अहम भूमिका निभाई।