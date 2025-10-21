Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़Govardhan Asrani Last Post Before His Death He Give Diwali greeting To Fans
निधन से कुछ ही देर पहले असरानी ने किया था अपना आखिरी पोस्ट, क्या पता था इसके बाद छोड़ देंगे दुनिया

निधन से कुछ ही देर पहले असरानी ने किया था अपना आखिरी पोस्ट, क्या पता था इसके बाद छोड़ देंगे दुनिया

संक्षेप: लंबी बीमारी के बाद कल कल यानी दिवाली की शाम लगभग 4 बजे असरानी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। असरानी ने हिंदी सिनेमा में अपना बड़ा योगदान दिया था। निधन के महज कुछ ही देर पहले उन्होंने अपना आखिरी पोस्ट शेयर किया था।

Tue, 21 Oct 2025 09:19 AMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर और कॉमेडियन असरानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरी दुनिया को अपनी कॉमेडी से हंसाने वाले एक्टर का पूरा नाम श्री गोवर्धन असरानी था। लंबी बीमारी के बाद कल कल यानी दिवाली की शाम लगभग 4 बजे वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। असरानी ने हिंदी सिनेमा में अपना बड़ा योगदान दिया था। उनके कई किरदार हैं जो दर्शकों के दिल में बसे हुए हैं। निधन के महज कुछ ही देर पहले उन्होंने अपना आखिरी पोस्ट शेयर किया था।

असरानी का आखिरी का पोस्ट

दरअसल, असरानी ने अपने निधन के महज कुछ देर पहले यानी 3 बजे के आस-पास असरानी के इंस्टाग्राम अकाउंट से दिवाली की शुभकामनाएं दी थीं। लेकिन असरानी या उनके चाहने वालों को कहां पता था कि ये उनका आखिरी पोस्ट होगा। असरानी की मौत से सभी बेहद दुखी हैं।।

असरानी

फिल्मी करियर रहा शानदार

बता दें कि असरानी मूल रूप से जयपुर के रहने वाले थे। उन्होंने असरानी सेंट जेवियर्स स्कूल जयपुर से पढ़ाई की है। पिछले कई दशकों में असरानी ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार किरदार दिए। अपनी एक्टिंग और कॉमेडी से दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाने वाले असरानी रियल लाइफ में काफी सादगी पसंद इंसान थे। उनका करियर 50 साल से भी लंबा था और उन्होंने 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने 'मेरे अपने', 'कोशिश', 'बावर्ची', 'परिचय', ‘अभिमान', 'चुपके चुपके', 'छोटी सी बात', 'रफू चक्कर’ जैसी फिल्मों में अहम भूमिका निभाई।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Asrani
लेटेस्ट Hindi News, Bigg Boss 19, Entertainment News के साथ-साथ TV News, Web Series और Movie Review पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।