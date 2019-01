Bharat: सलमान खान ने ट्विटर पर पूछा कैसा लगा टीजर, फैंस ने दिया ये जवाब

सलमान खान (salman khan) की फिल्म भारत (Bharat) का टीजर कुछ दी देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यू-ट्यूब पर भी ये ट्रेंड कर रह रहा है। करीब 2 घंटे में ही इसे करीब 5 लाख व्यूज मिल चुके हैं। इसी बीच सलमान ने ट्विटर पर अपने फैंस से पूछा कि उन्हें ये टीजर कैसा लगा, जिसके बाद भाईजान के फैंस धड़ाधड़ उन्हें रिप्लाय करने लगे और इस टीजर के बारे में अपना रिएक्शन दिया। इन जवाबों से साफ है कि लोगों को ये टीजर खूब पसंद आ रहा है। आप भी देखिए कुछ चुनिंदा ट्वीट्स...

