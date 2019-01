200 करोड़ क्लब में पहुंचीं 'सिंबा' तो रणवीर ने बढ़ाई अपनी फीस!

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म सिंबा 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर चुकी है। सोमवार को ही फिल्म की टीम ने एक ग्रैंड सक्सेस पार्टी की। जिसकी फोटोज अभी भी वायरल हो रही हैं। इस पार्टी में रणवीर सिंह, करण जौहर, रोहित शेट्टी और सारा अली खान सहित रणवीर की वाइफ दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, काजोल और अक्षय कुमार भी नजर आए। इस बीच ये खबरें सामने आ रही हैं कि रणवीर सिंह ने फिल्म सिंबा की ग्रैंड सक्सेस के बाद अपनी फीस बढ़ा दी है। अभी तक रणवीर एक फिल्म के 6-7 करोड़ लेते थे। अब माना जा रहा है कि वो एक फिल्म के लिए 9-10 करोड़ ले सकते हैं।

'सिंबा' की सक्सेस पार्टी में रणवीर ने यूं मचाई खलबली, देखें PHOTOS

And #Simmba roars louder with a DOUBLE CENTURY... Hits ₹ 200 cr mark... Shows solid hold on weekdays, which indicates it won’t slow down soon... [Week 2] Fri 9.02 cr, Sat 13.32 cr, Sun 17.49 cr, Mon 6.16 cr, Tue 6.03 cr. Total: ₹ 202.83 cr. India biz.