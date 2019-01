आलिया भट्ट बनीं दुल्हन, सोशल मीडिया पर वायरल हुई PHOTO

जब से आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की डेटिंग के खबरें सामने आई हैं। तभी से हर कोई इनके रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है और जब फैमिलीवालों ने भी इनके रिश्तें पर मुहर लगा दी है तबसे फैंस बस वेडिंग डेट का ही इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच आलिया के दुल्हन लुक वाली एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिसे देखकर फैंस खुशी से झूम उठे हैं। लेकिन हम बता दें कि आलिया असल जिंदगी में नहीं बल्कि अपनी अपकमिंग फिल्म कलंक के लिए दुल्हन बनीं हैं। आलिया की ये फोटो तेजी से वायरल हो रही है।

हाथों में कलीरे और सर पर घूंघट...

इस फोटो में लाल रंग का शादी का जोड़ा पहने हुए आलिया बेहद खूबसूरत लग रही हैं। उन्होंने हाथों में कलीरे भी बांधी हैं और सर पर बिल्कुल ट्रेडिशनल अंदाज में घूंघट लिया हुआ है। इससे पहले भी शूटिंग के कुछ और वीडियोज सेट से लीक हुए थे। जिनमें आलिया डांस करते हुए दिखाई दे रही हैं। घाघरा-चोली पहने हुए खुले बालों में वो काफी खूबसूरत लग रही थीं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इन वीडियोज में आलिया कभी पतंग के साथ दिखाई दे रही हैं तो कभी टीम के साथ डांस करते हुए नजर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इस डांस सीक्वेंस की शूटिंग ग्वालियर में हुई है। (वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें)

खत्म हुई 'कलंक' की शूटिंग...

18 जनवरी को फिल्म 'कलंक' की शूटिंग का आखिरी दिन रहा। शूटिंग पूरी होने की खबर आलिया भट्ट और वरुण धवन ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी फैंस को दी। वरुण ने आलिया की फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कलंक की शूटिंग खत्म हुई। ये मेरी अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है और आलिया के साथ चौथी। हमने वास्तव में कड़ी मेहनत की है। मैं आदि, सोना, माधुरी मैम, संजू सर, आलिया मैम और खुद को बिग स्क्रीन पर देखने के लिए एक्साइटेड हूं। इसके लिए सुपर एक्साइटेड हूं। आलिया ने भी सेम फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा कि वरुण ने कलंक की शूटिंग खत्म कर ली है। वरुण और मेरी ये साथ में चौथी फिल्म है। वरुण आज भी अपने काम और एनर्जी से मुझे सरप्राइज करता है। वो मुझे खूब हंसाता है।

It’s wrap on #kalank. My biggest film till date and the 4th one with @aliaa08 . We have worked really hard to not let our fans down I’m crazy excited for people to see adi,Sona,madhuri maam, Sanju sir ,Alia Maam and me on the big screeen. Super excited about this one pic.twitter.com/IOe0KdfGIJ