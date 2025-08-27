ganesh chaturthi 2025: parag tyagi, bharti singh, dhanashree varma welcome bappa at home see गणेश चतुर्थी: शेफाली के बाद पराग त्यागी ने किया बप्पा का स्वागत, धनश्री,अंकिता, भारती घर ले आए बप्पा, Entertainment Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़ganesh chaturthi 2025: parag tyagi, bharti singh, dhanashree varma welcome bappa at home see

गणेश चतुर्थी: शेफाली के बाद पराग त्यागी ने किया बप्पा का स्वागत, धनश्री,अंकिता, भारती घर ले आए बप्पा

आज गणेश चतुर्थी है। इस मौके पर बॉलीवुड असुर टीवी जगत के सितारे अपने घर गणपति लेकर पहुंचे हैं। ढोल-नगाड़ों के साथ बप्पा का स्वागत हुआ है। पराग त्यागी पत्नी शेफाली की डेथ के बाद भी बप्पा के लिए अपने प्यार को नहीं भूले।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 07:50 AM
share Share
Follow Us on
गणेश चतुर्थी: शेफाली के बाद पराग त्यागी ने किया बप्पा का स्वागत, धनश्री,अंकिता, भारती घर ले आए बप्पा

आज से गणपति त्योहार शुरू हो गया है। बॉलीवुड और जगह के सितारे इस त्योहार को पूरी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। हर साल सेलेब्स ढोल-नगाड़ों के साथ अपने घर गणपति को लेकर आते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ पूजा-पाठ करते हैं। लड्डू, मोदक से भगवान गणपति को खुश किया जाता है। और फिर अगले साल आने की उम्मीद के साथ उनका विसर्जन कर देते हैं। ऐसे ही इस बार भी सेलेब्स बप्पा को अपने घर ले आए हैं।

पराग त्यागी

पत्नी शेफाली जरीवाला के निधन के बाद भी पराग त्यागी बप्पा को अपने घर ले आए हैं। हर साल शेफाली बप्पा का स्वागत करती थीं। अब इसे पराग अकेले ही आगे बढ़ा रहे हैं। इस मौके पर पराग, शेफाली को जरूर याद कर रहे होंगे।

धनश्री वर्मा

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से तलाक के बाद धनश्री वर्मा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हैं। अब वो बप्पा को अपने घर लाई हैं। नए वीडियो में उन्हें बप्पा के साथ देखा जा सकता है।

युविका चौधरी

युविका चौधरी भी अपने घर बप्पा ले आई हैं। उन्होंने गणपति बप्पा मोरेया कहते हुए बप्पा का स्वागत किया।

अंकिता लोखंडे

अंकिता लोखंडे ने भी बप्पा का स्वागत किया है। वीडियो में उन्हें बप्पा को तिलक लगाते देखा जा सकता है। उनकी मां भी उनके साथ नजर आ रही हैं।

भारती सिंह

भारती सिंह ढोल-नगाड़े बजाकर बप्पा को अपने घर ले आई। उन्होंने बेटे गोला से भगवान की आरती करवाई। हर्ष भी साथ नजर आए।

आरती सिंह

आरती सिंह के लिए ये साल बेहद खास है। शादी के बाद वो पति दीपक के साथ अपना पहला गणेश उत्सव मना रही हैं। बप्पा का आशीर्वाद बना रहे इसलिए अपने घर गणपति को लेकर आई हैं।

हंसिका मोटवानी

हंसिका मोटवानी अपने तलाक की खबरों की वजह से सुर्ख़ियों में बनी हुई हैं। इस बीच एक्ट्रेस बप्पा को घर आना नहीं भूलीं।

Shefali Jariwala Bharti Singh Hansika Motwani अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Entertainment News के साथ-साथ TV News, Web Series और Movie Review पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।