ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे थे टाइगर श्रॉफ, बाइक से आए बदमाशों ने की गोलीबारी; हमले का क्लियर वीडियो
टाइगर श्रॉफ के ऊपर हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि फिल्म अभिनेता ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे हुए हैं। तभी दो युवक सामने से फायरिंग करने लगते हैं।
टाइगर श्रॉफ के ऊपर हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि फिल्म अभिनेता ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे हुए हैं। तभी दो युवक सामने से फायरिंग करने लगते हैं। एक हमलावर तो जिस तरफ टाइगर बैठे हुए हैं, वहीं से गोली चला रहा है। वहीं एक अन्य युवक सामने से फायर कर रहा है। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने के बाद यह दोनों बाइक पर सवार होकर वहां से भाग जाते हैं। वीडियो देखकर ऐसा लगता है जैसे यह बाइक सवार टाइगर पर गोली बरसाने वालों का इंतजार कर रहा था।
कार गेट से बाहर निकलते ही
नए वीडियो में चीजें ज्यादा साफ नजर आ रही हैं। इसमें नजर आ रहा है कि टाइगर श्रॉफ अपनी कार में बैठकर घर से निकल रहे हैं। गेट के बाहर बड़ी संख्या में फैन्स जुटे हुए हैं। तभी कार के अंदर का विजुअल आता है, जिसमें टाइगर श्रॉफ अपने चाहने वालों का अभिवादन कर रहे हैं। इसके बाद कार आगे बढ़ जाती है। तभी अचानक गोलियां चलने की आवाज आने लगती है काफी शोर मचने लगता है। आगे वीडियो में दिखता है कि एक युवक सामने से टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग कर रहा है।
मेन रोड पर खड़ी बाइक से भागे
इसके अलावा टोपी लगाए एक अन्य हमलावर, टाइगर श्रॉफ की सीट के ठीक बगल से गोलियां चला रहा है। वहीं, मेन रोड पर एक शख्स हेलमेट लगाए बाइक पर खड़ा नजर आ रहा है। टाइगर श्रॉफ पर गोलियां चलाने के बाद ऐसा लगता है कि टोपी वाले हमलावार की पिस्टल ढंग से काम नहीं कर रही है। गोलियां बरसाने के बाद दोनों हमलावर मेन रोड की तरफ भागते हैं। इसके बाद वह सड़क पर खड़ी बाइक पर सवार हो जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं।
टाइगर का ड्राइवर घायल
मुंबई के जुहू इलाके में रविवार शाम अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर अज्ञात हमलावर ने गोलीबारी की। हालांकि, अभिनेता को कोई चोट नहीं आई है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इस घटना में श्रॉफ का ड्राइवर और एक ऑटो चालक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट के अनुसार, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक पोस्ट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है। एक अधिकारी ने बताया कि घटना पश्चिमी उपनगर में जुहू पुलिस थानक्षेत्र में पुष्पा पार्क के पास हुई। उन्होंने कहा कि घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अधिकारी ने कहा कि गोलीबारी की घटना में श्रॉफ सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है।
तलाशी अभियान शुरू
शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, एक अज्ञात व्यक्ति ने अभिनेता और उनके एक दोस्त पर गोली चलाई। अधिकारी ने बताया कि घटना में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि सुराग जुटाने के लिए विशेष टीमें इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर रही हैं। टाइगर के पिता और अभिनेता जैकी श्रॉफ ने पुष्टि की कि उनका बेटा सुरक्षित है।
दो मार्च 1990 को जय हेमंत श्रॉफ के रूप में जन्मे टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के प्रमुख एक्शन अभिनेताओं और मार्शल आर्ट के खिलाड़ियों में शामिल हैं। टाइगर श्रॉफ ने 2014 में फिल्म ‘हीरोपंती’ से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने ‘बागी’, ‘बागी 2’ और ‘वॉर’ जैसी फिल्मों से अपनी पहचान मजबूत की।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।