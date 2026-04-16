कैसी है राजकुमार राव की 2 घंटे 5 मिनट की ‘टोस्टर’, IMDb पर इस डार्क कॉमेडी को मिली है कितनी रेटिंग?

Netflix Movie Review: राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा की फिल्म टोस्टर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। फिल्म 15 अप्रैल को ओटीटी पर आई है। इस वीकेंड अगर आप फिल्म को देखने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार ये रिव्यू जरूर पढ़ें।

फिल्म- टोस्टर डायरेक्टर- विवेक दासचौधरी रेटिंग- 2.5 नेटफ्लिक्स पर राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा की डार्क कॉमेडी फिल्म टोस्टर रिलीज हो चुकी है। ये डार्क कॉमेडी फिल्म जब शुरू होती है तो आपको फिल्म मजेदार लग सकती है, लेकिन जैसे-जैसे ही फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म आपको बोर करने लगती है। 2 घंटे 5 मिनट की इस फिल्म की कहानी आपकी कहीं-कहीं जबरदस्त खींची हुई लगेगी। फिल्म में सस्पेंस तो है, लेकिन उसे इतने कमजोर तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि आपका ध्यान वो इतना नहीं खींचेगा।

क्या है टोस्टर का प्लॉट? अगर इस फिल्म के प्लॉट की बात करें तो ये कहानी है रमाकांत (राजकुमार राव) जो महा कंजूस होता है। उसकी कंजूसी से उसकी पत्नी परेशान होती है। वो इस कंजूसी को बीमारी बताती है। हालांकि, रमाकांत को तबतक ये बात समझ नहीं आती है जब तक वो अपनी कंजूसी की वजह से मर्डर और बवाल के बीच फंस जाता है। एक टोस्टर रमाकांत का जीवन उथल-पुथल कर देता है।

बोर करती है ये डार्क कॉमेडी अगर आप डार्क कॉमेडी को पसंद करते हैं तो हमें यकीन है कि आपने इससे कई बेहतर डॉर्क कॉमेडी देखी होंगी। अगर आप टाइमपास करना चाहते हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं। अगर आप मजे के लिए फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको उतनी पसंद नहीं आनेवाली है। राजकुमार राव की फिल्म की कहानी बोर करती है।

फिल्म में अच्छी बात क्या है? इस फिल्म में अच्छी बात जो आपको लग सकती है वो है कलाकारों की एक्टिंग। राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा की एक्टिंग तो आपको पसंद आएगी है, लेकिन साथ में अर्चना पूरन सिंह ने इस फिल्म में काफी कमाल का काम किया है। जब आप अर्चना पूरन सिंह का किरदार देखेंगे तो आपको उनका ये किरदार कुछ-कुछ साल 2004 में आई फिल्म मस्ती में उनके किरदार की याद दिलाएगा।

इस फिल्म में फराह खान की प्रेजेंस भी फिल्म को थोड़ा देखने लायक बनाती है। फराह खान फिल्म में बहुत जगह तो नहीं हैं, लेकिन जब-जब वो स्क्रीन पर आएंगी आपके चेहरे पर हंसी जरूर आएगी। कुल मिलाकर फराह खान और अर्चना पूरन सिंह के रोल के लिए आप ये फिल्म देख सकते हैं।

रेडिय यूजर्स ने फिल्म के बारे में की चर्चा reddit.com यूजर्स की बात करें तो वहां भी ज्यादातर लोगों का मानना है कि फिल्म काफी बोरिंग है। फिल्म को लेकर हुई चर्चा में एक यूजर ने लिखा- बहुत खराब फिल्म, प्लीज इसे मत देखिए। एक दूसरे यूजर ने लिखा- 18 मिनट तक पहुंचा और फिल्म झेली तक नहीं जा रही है। वीकेंड पर फिल्म को देखकर अपना समय ना बर्बाद करें। एक यूजर ने लिखा है- ऐसी स्क्रिप्ट अप्रूव कैसे हो जाती हैं। एक ने लिखा- पहला हाफ तो फिर ठीक है, लेकिन दूसरा हाफ तो बहुत ही ज्यादा खराब है।

कुछ यूजर्स ने फिल्म की तारीफ भी का है। एक यूजर ने लिखा- मुझे तो ये फिल्म पसंद आई। एक ने लिखा डायलोग राइटिंग बहुत बढ़िया है फिल्म में। एक ने लिखा- एक बार तो फिल्म को देखा ही जा सकता है।