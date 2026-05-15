Netflix Film: कमजोर सस्पेंस और शानदार एक्टिंग; कैसी है सैफ अली खान की डार्क क्राइम थ्रिलर ‘कर्तव्य’?

Kartavya Film: सैफ अली खान की फिल्म डार्क क्राइम थ्रिलर फिल्म कर्तव्य नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म में सस्पेंस और ट्विस्ट तो अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर फिल्म थोड़ा बोर करती है।

सैफ अली खान की फिल्म कर्तव्य आज यानी 15 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। सैफ अली खान इस फिल्म में एक पुलिसवाले की भूमिका में नजर आए हैं। सैफ अली खान के फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनका ये इंतजार खत्म हो चुका है। अगर आप भी नेटफ्लिक्स पर सैफ अली खान की ये फिल्म देखना चाह रहे हैं, तो पहले जान लीजिए कि ये फिल्म कैसी है? फिल्म में सस्पेंस और ट्विस्ट तो हैं, लेकिन फिर भी फिल्म से आपको एक शिकायत मिलेगी।

क्या है सैफ अली खान की फिल्म का प्लॉट? सैफ अली खान की ये फिल्म एक डार्क क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में सैफ अली खान एक पुलिसवाले की भूमिका में हैं। फिल्म की कहानी सैफ अली खान के परिवार और पुलिस में उनकी ड्यूटी के इर्द-गिर्द घूमती है। सैफ अली खान एक ईमानदार पुलिस अफसर दिखाए गए हैं। इस फिल्म में विलेन बने हैं सीनियर जर्नलिस्ट सौरभ द्विवेदी। सैफ अली खान इस फिल्म में अपने कर्तव्य के लिए अपने पिता के ही खिलाफ जाते हैं।

फिल्म की शुरुआत सैफ अली खान के किरदार पवन सिंह के जन्मदिन से होती है। उनके जन्मदिन के दिन ही उनके सामने दो नई मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। सैफ अली खान के सामने एक 16 साल के बच्चे को बचाने की जिम्मेदारी है, जिसने एक पत्रकार की हत्या कर दी है। वहीं, दूसरी ओर पवन सिंह के सामने अपने भाई, जिसने घर से भागकर दूसरी जाति में शादी कर ली है, उसे बचाने की जिम्मेदारी है। सैफ अली खान इन दोनों चुनौतियों को पूरा कर पाते हैं या नहीं, ये आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा।

क्यों देखें नेटफ्लिक्स पर आई ये फिल्म? इस फिल्म में सैफ अली खान ने हरियाणवी भाषा में बात की। सैफ अली खान की एक्टिंग के लिए आप ये फिल्म देख सकते हैं। वहीं, फिल्म में बॉलीवुड के महान एक्टर्स में से एक संजय मिश्रा हैं। आप उनके लिए भी इस फिल्म को देख सकते हैं। अगर आप डार्क क्राइम थ्रिलर देखने के शौकीन हैं, तो इस फिल्म को जरूर देखें। फिल्म का क्लाइमेक्स काफी चौंकाने वाला और डार्क है। सौरभ द्विवेदी ने भी अपने किरदार को बखूबी निभाया है।

क्या है फिल्म की कमजोरी? फिल्म की कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, उसमें सस्पेंस नजर आता है, लेकिन फिल्म का सस्पेंस इतना तगड़ा नहीं है क्योंकि डायरेक्टर के रिवील करने से पहले आप को थोड़ा शक हो जाएगा कि आखिर कौन है वो, जो पवन सिंह की टीम में होकर भी, उसकी टीम में नहीं है। फिल्म का क्लाइमेक्स डार्क तो है, लेकिन अगर आप ये इंतजार करेंगे कि डायरेक्टर आपको बताएगा कि फिल्म में विलेन का आखिरी में क्या होता है? तो वो जवाब आपको नहीं मिलेगा। फिल्म खत्म होने पर आपको महसूस होगा कि ये दिखाना चाहिए था कि सैफ अली खान विलेन का क्या करते हैं, और इस बात पर आपको निराशा भी हो सकती है।