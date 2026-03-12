Netflix Trending: 5 एपिसोड वाली ये नेटफ्लिक्स सीरीज है मस्ट वॉच, 8.2 है आईएमडीबी रेटिंग

Hello Bacchon Review: अगर अभी तक आपने नेटफ्लिक्स की सीरीज हेलो बच्चों नहीं देखी है तो इस वीकेंड पर आप उसे निपटा सकते हैं। सीरीज में कुल 5 एपिसोड्स हैं। ये सीरीज सच्ची घटनाओं पर आधारित सीरीज है।

नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज हेलो बच्चों रिलीज होते ही टॉप 10 में छाई हुई है। सीरीज आज यानी 12 मार्च को टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 2 पर है। अगर आपने ये सीरीज अबतक नहीं देखी है तो आप इस वीकेंड पर सीरीज को बिंज वॉच कर सकते हैं। सीरीज में कुल 5 एपिसोड्स हैं। नेटफ्लिक्स की हेलो बच्चों सीरीज सच्ची घटनाओं पर आधारित है। हेलो बच्चों कहानी है भारत के सबसे फेवरेट फिजिक्स टीचर और आंत्रप्रेन्योर अलख पांडे की। सीरीज के इन 5 एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे अलख पांडे और उनकी टीम ने मिलकर बच्चों की सुविधा के लिए फिजिक्सवाला बनाया।

कितनी है हेलो बच्चों की आईएमडीबी रेटिंग? नेटफ्लिक्स की इस वेब सीरीज की कास्ट की बात करें तो सीरीज में विनीत कुमार सिंह लीड रोल में नजर आए हैं। इसके अलावा, सीरीज में विक्रम कोचर, गिरिजा ओक और कुणाल शर्मा जैसे कलाकार नजर आए थे। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है अभिषेक यादव ने। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है।

हर एक एपिसोड में एक नए बच्चे की कहानी हेलो बच्चों में आपको फिजिक्सवाला के सीईओ अलख पांडे की कहानी देखने को मिलेगी। इस सीरीज के हर एपिसोड में अलख पांडे की कहानी तो चलती ही है, लेकिन साथ-साथ ही साथ अलख पांडे के स्टूडेंट्स की कहानी भी चलती रहती है। हर एक एपिसोड में एक नए स्टूडेंट की कहानी फैंस देखेंगे।

दीवार: हेलो बच्चों के पहले एपिसोड का नाम है दीवार। इस एपिसोड में अलख पांडे (विनीत कुमार सिंह) और उनकी टीम फंडिंग के लिए स्ट्रगलिंग करते दिखते हैं। वहीं, इस एपिसोड में दो ऐसे बच्चों की कहानी है जिनके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। वो बच्चे कैसे फिजिक्सवाला की मदद से पढ़ते हैं। इस एपिसोड में आपको दोस्ती की मिसाल भी देखने को मिलती है। आईएमडीबी पर इस एपिसोड की रेटिंग 8.4 है।

शॉल्यूशन: दूसरे एपिसोड का नाम है शॉल्यूशन। इस एपिसडो में आप देखेंगे कि कैसे अलख पांडे के सभी टीचर्स रिजाइन कर रहे होते हैं और वो इस समस्या से डील कर रहे होते हैं। वहीं, मुंबई की चॉल में रहने वाला एक बच्चा कैसे नशा छोड़कर पढ़ाई की ओर कदम बढ़ाता है। इस एपिसोड की आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है।

जिम्मेदारी: इस एपिसोड में अलख पांडे के बचपन को दिखाया गया है। कैसे वो अपना चैनल शुरू करने वाले थे, लेकिन उनके पिता इस चीज के खिलाफ थे। अलख और उनके पिता के रिश्ते पर ये एपिसोड लाइट डालता है। साथ ही, इस एपिसोड में एक ऐसे बच्चे की कहानी दिखाई गई है जो क्रिकेट खेलना चाहता है, लेकिन उसके पापा चाहते हैं कि वो बच्चा डॉक्टर बने। एपिसोड में देखने को मिलता है कि कैसे अलख पांडे अपने स्टूडेंट को सही राह दिखाते हैं। इस एपिसोड की आईएमडीबी रेटिंग 8.7 है।

राखी: इस एपिसोड में अलख पांडे की उस स्ट्रगल को दिखाया गया है जब उनके आसपास के लोगों का उनसे भरोसा उठने लगा था और कैसे उन लोगों की बातें अलख को परेशान करती हैं। ऐसे में उनकी एक गर्ल स्टूडेंट द्वारा भेजी गई राखी उन्हें ऊर्जा से भरती है और कैसे फिजिक्सवाला को फंडिंग मिलती है। इस एपिसोड की आईएमडीबी रेटिंग 8.8 है।