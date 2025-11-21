Mastiii 4 Review: क्या लोगों को हंसाने में कामयाब रही मूवी, एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' देखने से पहले पढ़ें रिव्यू

संक्षेप: एक्टर रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी ने उस फॉर्मूले पर एक पूरी फ्रेंचाइजी बनाई, और ग्रैंड मस्ती (2013) और ग्रेट ग्रैंड मस्ती (2014) के साथ इसे और आगे बढ़ाया। ऐसे में हर किसी को इसे अगले सीक्वल यानी मस्ती 4 का बेसब्री से इंतजार था।

फिल्म : मस्ती 4 कास्ट : रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी, एलनाज नोरौजी, श्रेया शर्मा, रूही सिंह, अरशद वारसी, नरगिस फाखरी डायरेक्टर: मिलाप जावेरी रेटिंग: */12

दो दशक पहले, मस्ती एक हल्की-फुल्की, थोड़ी शरारती कॉमेडी के तौर पर आई थी जो टाइमिंग, केमिस्ट्री की वजह से दर्शकों की फेवरेट बनी थी। एक्टर रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी ने उस फॉर्मूले पर एक पूरी फ्रेंचाइजी बनाई, और ग्रैंड मस्ती (2013) और ग्रेट ग्रैंड मस्ती (2014) के साथ इसे और आगे बढ़ाया। ऐसे में हर किसी को इसे अगले सीक्वल यानी मस्ती 4 का बेसब्री से इंतजार था। ऐसे में आज यानी 21 नवंबर को मस्ती 4 रिलीज हो गई है। अब क्योंकि फिल्म रिलीज हो गई है तो अगर आप फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो पहले पढ़ लें ये रिव्यू।

बेहद सिंपल है फिल्म की कहानी UK में तीन शादीशुदा दोस्त अमर, मीत और प्रेम (रितेश, विवेक आफताब) अपने घर के बेकार रूटीन में फंस जाते हैं। इसके बाद आखिर में अपने खास दोस्त कामराज यानी अरशद से 'लव वीजा' नाम का एक अजीब आइडिया उधार लेते हैं, जिसकी पत्नी नोरा उसे हर साल एक हफ्ते की आजादी देती है कि वह जो चाहे कर सके। तीनों अपनी पत्नियों से काफी परेशान होते हैं। ऐसे में वो भी यही मांग करते हैं, जिससे शक, एक-दूसरे पर उंगली उठाने और गलतफहमियों का सिलसिला शुरू हो जाता है।