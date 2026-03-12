मेड इन कोरिया नेटफ्लिक्स पर हो गई है रिलीज, कैसी है 1 घंटे 52 मिनट की ये फिल्म?

Netflix Made in Korea Review: तमिल फिल्म मेड इन कोरिया आज यानी 12 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। मेड इन कोरिया एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म है। आइए जानते हैं सोशल मीडिया यूजर्स को कैसी लगी ये फिल्म।

नेटफ्लिक्स पर मेड इन कोरिया आज यानी 12 मार्च को रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को आप कोरियन फिल्म समझने की गलती मत करिएगा। मेड इन कोरिया एक तरह से इंडो-कोरियन फिल्म है। तमिल सिनेमा की ये फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाती है जो बचपन से ही साउथ कोरिया जाने का सपना देखती है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस फिल्म में कोरियन एक्टर्स भी नजर आए हैं। मेड इन कोरिया की खूब चर्चा थी। अब जब ये फिल्म रिलीज हो चुकी है तो चलिए जानते हैं सोशल मीडिया यूजर्स को कैसी लगी ये फिल्म।

मेड इन कोरिया की कास्ट मेड इन कोरिया एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म है। फिल्म में एक्ट्रेस प्रियंका मोहन लीड रोल में नजर आई हैं। इसके अलावा फिल्म में स्क्विड गेम एक्ट्रेस पार्क हे-जिन नजर आई हैं। इसके अलावा फिल्म में कोरियन एक्टर्स जैह्युन जांग, हा राम और किम सो री भी नदर आए हैं। फिल्म में एक्टर ऋषिकांत भी नजर आए हैं।

क्या है इस फिल्म की कहानी? प्रियंका ने फिल्म में शेनबा नाम का किरदार निभाया है। शेनबा बचपन से ही साउथ कोरिया जाना चाहती हैं। जैसे-जैसे वो बड़ी होती हैं साउथ कोरिया जाने का उनका की उनकी इच्छा भी बढ़ती जाती है। शेनबा जितना प्यार कोरिया जाने से करती हैं उतना ही प्यार मणि नाम के लड़के से भी करती हैं। मणि से मिला धोखा शेनबा को साउथ कोरिया तक पहुंचाता है।

साउथ कोरिया में शेनबा बिल्कुल अकेले होती हैं। एक अनजान देश में शेनबा कैसे अपना जीवन शुरू करती हैं, वो आपको पसंद आनेवाला है। फिल्म दोस्ती, प्यार और दो महिलाओं के सपने पूरे होने की कहानी कहती है।

क्या बोले आईएमडीबी यूजर्स? सोशल मीडिया यूजर्स को ये फिल्म पसंद आई है। आईएमडीबी पर एक यूजर ने फिल्म को रिव्यू करते हुए लिखा- मैं बहुत लंबे वक्त से के-ड्रामा देख रही हूं, 8-9 साल से। पहली बार मुझे भारत और कोरिया सिनेमा की कोलैब फिल्म देखकर अच्छा लगा। पिता-बेटी का एक दूसरे के लिए प्यार। कोरियन लोगों की आवभगत। बहुत सारी पॉपुलर कोरियन फिल्में। के-पॉप के साथ इंडियन फ्यूजन शानदार है। काश मैं प्रियंका की जगह होती। इस मूवी को बहुत सारा प्यार। के-ड्रामा फैंस को भी ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए।

एक दूसरे यूजर ने लिखा- एक बहुत प्यारी, स्वीट और इमोशनल कहानी। बहुत मजा आया। हालांकि, मुझे लगता है कि इंडो-कोरियन कल्चर के और भी सीन्स हो सकते थे, लेकिन एक अनोखी बहुत प्यारी कहानी है। फिल्म की लोकेशन खूबसूरत हैं। डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी भी बहुत अच्छी है। मैं कोरिया में फिल्म की हिरोइन के रोमांस का इंतजार कर रही थी।

एक्स यूजर्स को कैसी लगी मेड इन कोरिया? एक एक्स यूजर ने लिखा- फिल्म में पसंद करने वाला बहुत कुछ है। ये फिल्म एक साधारण-ब्रीजी कहानी है। फिल्म को बेस्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन वीकेंड पर देखने के लिए ये एक अच्छी लाइट हार्ट फिल्म है।

एक दूसरे यूजर ने लिखा- मेड इन कोरिया में प्रियंका ने शाइन किया है। तमिल और कोरियन कल्चर को खूबसूरत तरीके से एक साथ दिखाया गया है। एक ने लिखा- मेड इन कोरिया आपको एक ही वक्त में हंसाती हैं, रुलाती है, स्माइल कराती है और खुश महसूस कराती है। आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं।