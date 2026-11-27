Gunmaaster G9 Review: इमरान हाशमी की फिल्म में हिंसा, रोमांस और ड्रामा; रिव्यू पढ़ने के बाद बुक करें टिकट
Gunmaaster G9 Review: इमरान हाशमी, जेनेलिया डिसूजा और अपारशक्ति खुराना कि फिल्म ‘गनमास्टर जी 9’ आज दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। आज हम आपको इसका रिव्यू बताएंगे।
इमरान हाशमी की फिल्म ‘गनमास्टर जी9’ सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की टक्कर आयुष्मान खुराना की ‘ये प्रेम मोह लिया’ से हो रही है। ऐसे में दर्शकों के मन में सवाल है कि दोनों फिल्मों में से किसे देखने के लिए थिएटर जाना बेहतर रहेगा। अगर आप भी इसी उलझन में हैं, तो आइए बताते हैं कि कैसी है इमरान हाशमी की ‘गनमास्टर जी9’ और क्या यह फिल्म सिनेमाघरों में आपका समय बिताने लायक है।
फिल्म के बारे में
फिल्म का नाम: गनमास्टर जी9
कलाकार: इमरान हाशमी, जेनेलिया डिसूजा और अपारशक्ति खुराना
जॉनर: एक्शन, ड्रामा और रोमांस
रेटिंग: 3.5/5
क्या है फिल्म की कहानी?
‘गनमास्टर जी9’ की कहानी ईश्वर (इमरान हाशमी) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कभी गैंगस्टर हुआ करता था। अब वह अपने पुराने अतीत को पीछे छोड़कर परिवार के साथ सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता है। हालांकि, उसका अतीत एक बार फिर लौट आता है और उसकी दुनिया को तबाह करने का खतरा पैदा कर देता है। इसके बाद शुरू होती है अपने परिवार को बचाने और पुराने गुनाहों का प्रायश्चित करने की जद्दोजहद। ईश्वर अपने परिवार की हिफाजत के लिए किस हद तक जा सकता है, फिल्म की कहानी इसी के इर्द-गिर्द आगे बढ़ती है। एक्शन के साथ इसमें भावनाओं को भी जगह दी गई है। ईश्वर के अतीत और वर्तमान के बीच का टकराव कहानी को दिलचस्प बनाता है। वहीं, दूसरे किरदार भी उसकी जिंदगी में कई नए मोड़ लेकर आते हैं।
कैसी है फिल्म?
फिल्म का पहला हिस्सा सभी किरदारों और उनकी कहानियों को समझाने में खर्च होता है। इस वजह से कुछ जगहों पर कहानी धीमी पड़ जाती है और फिल्म थोड़ी बोरिंग लगने लगती है। हालांकि, कलाकारों का अभिनय इस हिस्से को संभालता है। इमरान हाशमी, जेनेलिया डिसूजा और अपारशक्ति खुराना ने अपने-अपने किरदारों को अच्छी तरह निभाया है। समर्थ जुरेल भी फिल्म के एक छोटे से सीन में नजर आते हैं। फिल्म में हिंसा और मारधाड़ काफी ज्यादा है। अगर आपको एक्शन फिल्में पसंद हैं, तो यह बात आपको परेशान नहीं करेगी। वहीं, बोल्ड सीन्स के मामले में फिल्म ऐसी नहीं है कि परिवार के साथ देखते हुए आपको बहुत ज्यादा असहज महसूस हो।
इंटरवल के बाद बदलती है कहानी
इंटरवल के बाद फिल्म की कहानी में कई दिलचस्प मोड़ आते हैं। दूसरे हिस्से में इमरान हाशमी के डायलॉग्स काफी दमदार हैं। उनका बोलने का अंदाज और संवाद फिल्म में जान डालते हैं। वहीं, अपारशक्ति खुराना भी अपनी कॉमिक टाइमिंग और अभिनय से मनोरंजन करते हैं। फिल्म की एक खास बात जेनेलिया का किरदार भी है। उनका रोल सिर्फ हीरो के साथ नजर आने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी अपनी कहानी और अहमियत है। वह एक मजबूत किरदार में दिखाई देती हैं। यही बात फिल्म को इमरान हाशमी की दूसरी कई फिल्मों से थोड़ा अलग बनाती है।
गाने और डांस ने किया निराश
इमरान हाशमी की फिल्मों में संगीत हमेशा से अहम रहा है। उनकी कई फिल्मों के गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं, लेकिन ‘गनमास्टर जी9’ का संगीत इस मामले में निराश करता है। फिल्म में एक गाना जरूर अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कोई ट्रैक नहीं है जो लंबे समय तक याद रहे। अवनीत कौर का आइटम सॉन्ग भी खास असर नहीं छोड़ता। गाने से लेकर डांस तक, कुछ भी ऐसा नहीं है जो दर्शकों को प्रभावित कर सके। इस गाने में इमरान हाशमी का डांस भी कुछ खास नहीं लगता। कुल मिलाकर, फिल्म का संगीत इसकी कमजोर कड़ियों में से एक है।
देखें या नहीं?
‘गनमास्टर जी9’ में इमरान हाशमी के दमदार डायलॉग्स, अपारशक्ति खुराना की मनोरंजक एक्टिंग, जेनेलिया का मजबूत किरदार और इंटरवल के बाद आने वाले ट्विस्ट अच्छे लगते हैं। हालांकि, कमजोर संगीत, फीका आइटम सॉन्ग और जरूरत से ज्यादा मारधाड़ फिल्म का मजा थोड़ा कम कर देते हैं। पहला हिस्सा भी कुछ जगहों पर धीमा लगता है। इसके बावजूद, अगर आपको एक्शन, पारिवारिक भावनाओं और कहानी में अचानक आने वाले ट्विस्ट वाली फिल्में पसंद हैं, तो ‘गनमास्टर जी9’ को एक बार सिनेमाघरों में देख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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