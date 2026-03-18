धुरंधर 2 का आ गया पहला सोशल मीडिया रिव्यू, बड़े साहब से लेकर पार्ट 3-4 की हो रही चर्चा
Dhurandhar 2 Social Media Review: रणवीर सिंह की फिल्म के पेड प्रिव्यू वाले शोज कई जगह पर शुरू हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन भी आने लगे हैं। सोशल साहब के किरदार को लेकर चर्चा भी होने लगी है।
रणवीर सिंह की धुरंधर 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। फिल्म के पेड प्रिव्यू शोज को देखने लोग सिनेमाहॉल पहुंच रहे हैं और सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है। फैंस ने फिल्म को लेकर अपनी-अपनी थ्योरीज लिखना भी शुरू कर दिया है। एक फैन ने फिल्म देखने के बाद अपनी थ्योरी लगाई है कि फिल्म का पार्ट 3 और 4 भी आएगा। वहीं, सोशल मीडिया पर बड़े साहब की आइडेंटिटी रिवील किए बिना चर्चा तेज हो गई है।
धुरंधर 2 लोगों को आ रही पसंद
धुरंधर 2 इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक थी। अब जब फिल्म के पेड प्रिव्यूज रिलीज होने लगे हैं। लोग सोशल मीडिया पर बड़े साहब के किरदार को लेकर सस्पेंस औक बढ़ा रहे हैं। फिल्म की तारीफ करते हुए एक यूजर ने लिखा- फर्स्ट हाफ ब्लॉकबस्टर। पहेल हाफ का रनटाइम 1 घंटा 50 मिनट है। एक यूजर ने लिखा- धुरंधर 2 3000 करोड़ तो आसानी से कमा लेगी। एक ने लिखा- आप इस फिल्म के लिए तैयार नहीं है।
बड़े साहब के किरदार को लेकर तेज हुई चर्चा
बड़े साहब के किरदार को लेकर भी लोग एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- और बड़े साहब फाइनली दिखा दिए गए हैं। न तो अजय देवगन, न सलमान खान। इमरान हाशमी भी नहीं। मैं नहीं बताउंगा कि बड़े साहब का किरदार कौन निभा रहा है। जब तक आप फिल्म नहीं देख लेते, गेस करते रहिए। एक दूसरे यूजर ने लिखा- मैं आपको ये तो नहीं बता रहा कि बड़े साहब कौन हैं, लेकिन बड़े साहब को देख आप चौंक जरूर जाएंगे। वहीं, लोगों ने किरदार कौन प्ले कर रहा है ये तो रिवील नहीं किया है। पर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया कि बड़े साबह कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम का ही किरदार होगा।
धुरंधर 2 देख क्या बोल रहे सोशल मीडिया यूजर्स
वहीं, एक यूजर ने वीडियो शेयर किया है जिसमें रणवीर के सीक्वेंस पर लिखकर आ रहा है- किंग ऑफ ल्यारी। बहुत से यूजर्स ने लिखा है किव धुरंधर 2 में पार्ट 1 से भी ज्यादा हिंसी और खून-खराबे वाले सीन हैं। एक ने लिखा धुरंधर 2 भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनेगी। एक ने लिखा- धुरंधर 2 अपने टाइटल धुरंधर: द रिवेंज के साथ न्याय करती है। यूजर ने धुरंधर 2 को पीक सिनेमा बताया है।
एक यूजर ने लिखा- ये होता है पीक सिनेमा। अगर आप धुरंधर 2 को हॉल में नहीं देखते हैं तो आप यकीनन कुछ न कुछ मिस कर देंगे। आदित्य धर का धन्यवाद ये सिनेमैटिक मास्टरपीस बनाने के लिए। एक ने लिखा- रणवीर सिंह बॉलीवुड के नए किंग हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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