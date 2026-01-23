बॉर्डर 2 में सनी देओल की सॉलिड परफॉर्मेंस, कैसी है वरुण-दिलजीत की वॉर ड्रामा?
Border 2 Review: बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। बॉर्डर 2 से फैंस को काफी उम्मीदें हैं। ये वॉर ड्रामा साल 1997 में आई फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है। आइए जानते हैं कैसी है फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की परफॉर्मेंस।
बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी इस वॉर ड्रामा में काफी बेहतरीन एक्टिंग करते नजर आए हैं। बॉर्डर 2 1997 में आई फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है। भले ही आप बॉर्डर 2 को सनी देओल और संदेशे आते हैं कि लिए हॉल में देखने जाएं, लेकिन इस फिल्म में इससे कई ज्यादा चीजें हैं जो आपको 3 घंटे 20 मिनट की इस फिल्म से बांधे रखेगी।
क्या है फिल्म का प्लॉट?
जेपी दत्ता ने इस फिल्म को को-प्रोड्यूस किया है। जेपी दत्ता ही वो इंसान हैं जिन्होंने हिंदी मेनस्ट्रीम वॉर फिल्मों की परिभाषा को बदला। अनुराग सिंह ने बॉर्डर को डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो बॉर्डर की तरह ही इस फिल्म में भी साल 1971 के इंडो-पाक युद्ध को दिखाया गया है। हालांकि, इस बार फिल्म को तीन नए दृष्टिकोणों से बाहर आई है: भारतीय सेना के भारतीय सेना के मेजर होशियार सिंह दहिया (वरुण धवन), भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर एमएस रावत (अहान शेट्टी) और भारतीय वायु सेना के फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह (दिलजीत दोसांझ), साथ ही उनके वरिष्ठ लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर (सनी)। तीनों की अपनी-अपनी जर्नी और ड्यूटी की साझा भावना ही इस फिल्म की बैकबोन है।
हर एक्टर को मिला है अच्छा स्क्रीन टाइम
फिल्म दो हिस्सों में अच्छी तरह बंटी है। पहले हाफ में जवानों की ट्रेनिंग के दिन, उनकी पर्सनल लाइफ दिखाई गई है। वहीं, फिल्म के दूसरा हाफ वार सीक्वेंस से भरा है। इंटरव्ल तक फिल्म आपको बांधे रखती है। हर एक एक्टर को अच्छा-खासा स्क्रीन टाइम दिया गया है। फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत और अहान के बीच की बॉन्डिंग और किरदारों की बैकस्टोरी आपको फिल्म से जोड़े रखती है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी शानदार है। सीनिक सुंदरता से लेकर टैंकों और भारी गोला-बारूद से जुड़े वॉर सीन्स की अराजकता को भी बेहद अच्छे से दिखाया गया है।
वॉर सीन्स लग सकते हैं एवरेज
सेकेंड पार्ट में वॉर सीन्स आपको एवरेज लग सकते हैं। वीएएक्स और बजट का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यही समस्या बन जाता है। दृश्य जाने-पहचाने से लगते हैं और कई जगहों पर दोहराव भी महसूस होता है। हमने इस तरह का वॉर सिनेमा पहले भी देखा है। हालांकि, क्लाइमेक्स एक बार फिर आपकी फिल्म में दिलचस्पी बढ़ा सकता है। सेकेंड हाफ में कुछ समय तक आपको धैर्य रखना होगा।
कैसी है एक्टर्स की परफॉर्मेंस?
अगल आपने सनी देओल के लिए टकिट खरीदा है तो वो आपको निराश नहीं करेंगे। सनी का अब भी वही स्क्रीन प्रेजेंस है। सनी देओल ने सॉलिड परफॉर्मेंस दी है। वहीं, जो लोग वरुण धवन पर मीम बनाने का इंतजार कर रहे हैं, वो जरूर निराश होंगे। वरुण ने फिल्म में कमाल की परफॉर्मेंस दी है। उनके पास जितना है उन्होंने वो सब इस फिल्म को दे दिया है। वरुण की मेधा राणा संग केमिस्ट्री भी आपको पसंद आएगी।
दिलजीत अपने किरदार में सहज नजर आते हैं। उनके साथ सोनम बाजवा की कास्टिंग पर्दे पर बहुत प्यारी नजर आती है। अहान शेट्टी का ट्रैक वरुण और दिलजी से थोड़ा कमजोर नजर आता है। मोना सिंह भी फिल्म में एक मजबूत परफॉर्मेंस देती नजर आई हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।