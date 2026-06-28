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छू लेने दो नाजुक होठों को…जानिए किसने लिखा था ये गाना? इसलिए सिंगर्स के लिए मिसाल है ये गीत

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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1965 में आई फिल्म काजल का गाना 'छू लेने दो नाजुक होठों को' मोहम्मद रफी ने गाया था। जानिए ये गाना क्यों सिंगर्स के लिए मिसाल बन गया? लिखने वाले गीतकार ने अपनी आत्मा इस गामे में डाल दी हो जैसे।

छू लेने दो नाजुक होठों को…जानिए किसने लिखा था ये गाना? इसलिए सिंगर्स के लिए मिसाल है ये गीत

1965 में एक फिल्म रिलीज हुई थी काजल। इस फिल्म में मीना कुमारी, राज कुमार और धर्मेंद्र जैसे एक्टर्स ने काम किया था। फिल्म की कहानी बेसहारा हो गई माधवी नाम की लड़की की थी जिसे ऑडियंस ने पसंद किया था। फिल्म की कहानी के उस दौर में इसके म्यूजिक ने अलग कमाल किया था। इसी फिल्म में एक गाना था 'छू लेने दो नाजुक होठों को'।फिल्म में ये गाना राज कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मशहूर गाने को इस गीतकार ने लिखा और किस संगीकार ने अपनी धुनों से सजाया था?

फिल्म का खास गाना और उसके गीतकार

फिल्म काजल के म्यूजिक ने उस दौर में अपनी अलग पहचान बनाई थी। इस फिल्म में छोटे-बड़े मिलाकर कुल 12 गाने थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो गाना मशहूर हुआ वो था 'छू लेने दो नाजुक होठों को'। इस गाने में राज कुमार, मीना कुमारी के किरदार को मनाते हुए नजर आते हैं। ये खूबसूरत गाना गाया था मोहम्मद रफी ने और इस खूबसूरत गाने को रवि ने अपनी धुनों से सजाया था। इस खूबसूरत गाने को साहिर लुधियानवी ने लिखा था। इस फिल्म के सभी गाने उनकी ही कलम से से निकले। इस फिल्म के अन्य गाने आशा भोसले, महेंद्र कपूर जैसे सिंगर ने गाए।

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फिल्म की कहानी

फिल्म काजल की कहानी माधवी नाम की लड़की की थी इसका किरदार मीना कुमारी ने निभाया था। उस पर आरोप लगाया जाता है कि उसका शादीशुदा राजेश (धर्मेद्र) के साथ अफेयर चल रहा है। वो खुदखुशी करने जाती है तो उसकी मुलाकात मोती यानी राज कुमार से होती है। बाद में दोनों की शादी हो जाती है। इसी दौरान राज कपूर का मिरदार माधवी के लिए गाना गाता है 'छू लेने दो नाजुक होठों को। हालांकि, फिल्म में ट्विस्ट तब आता है जब माधवी को मोती की चालाकी का पता चलता है।

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फिल्म की कास्ट

फिल्म काजल की कहानी गुलशन नंदा के उपन्यास माधवी पर बेस्ड थी। फिल्म में सपोर्टिंग किरदारों में मुमताज, महमूद, दुर्गा खोटे, पद्मिनी और हेलेन जैसी एक्ट्रेस थीं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी और उस साल की टॉप 10 फिल्मों में शामिल थी।

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एक गाना बना मिसाल

बता दें, धर्मेंद्र और मीना कुमारी ने एकाध फिल्मों में काम किया था ये उनमें से एक थी। फिल्म में दो लीडिंग हीरो जरूर थे लेकिन मीना कुमारी ने अपनी अदाकारी, चेहरे के हावभाव से अलग छाप छोड़ दी थी। एक्टर्स के काम को पसंद किया गया था। वहीं मोहम्मद रफी ने एक ही गाने में दर्द, प्यार, गुस्सा और मनाना अपनी आवाज के भावों से भर दिए थे। आज भी ये गाना सिंगर्स के लिए मिसाल है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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