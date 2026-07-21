फिल्म हम आपके हैं कौन के म्यूजिक डायरेक्टर ने मरे हुए दोस्त से ऐसे निभाई दोस्ती, उसी के नाम के सहारे किया काम
सलमान खान के करियर के सबसे हिट गाने देने वाले म्यूजिक डायरेक्टर ने ऐसे निभाई थी अपने मरे हुए दोस्त से दोस्ती। उसी दोस्त के नाम के सहारे जिंदगी भर किया काम।
हिंदी सिनेमा में में कई मशहूर म्यूजिक कंपोजर की जोड़ियां रही हैं। इन जोड़ियों ने अपनी ऑडियंस को यादगार गाने दिए। लेकिन इन सभी में एक ऐसी भी जोड़ी बनी जिन्होंने साथ में एक भी हिंदी गाना कंपोज नहीं किया लेकिन जिंदगी भर उस दोस्त के नाम को जिंदा रखा। उस म्यूजिक डायरेक्टर ने कभी अपने दोस्त का नाम अपने नाम से अलग नहीं होने दिया। और जिंदगी भर दोस्त के नाम को साथ रखकर कम किया। हम जिस जोड़ी की बात कर रहे हैं वो थे राम-लक्ष्मण। ये वही राम-लक्ष्मण हैं जिन्होंने सलमान खान की फिल्म ‘मैंने प्यार किया’, ‘हम आपके हैं कौन?’ के गाने बनाए थे।
दोस्त को नाम में जिंदा रखा
म्यूजिक कंपोजर की जोड़ी के राम यानी सुरेंद्र कदम तो बहुत पहले दुनिया को अलविदा कह चुके थे। लेकिन दोस्ती ऐसी कि यानी विजय पाटिल ने नाम नहीं बदला और आखिरी दम तक इसी नाम से इंडस्ट्री में काम करते रहे। राम-लक्ष्मण ने पहले मराठी फिल्मों के लिए गाने बनाए थे। अपने काम की वजह से इस जोड़ी को 1976 में पहली हिंदी फिल्म एजेंट विनोद मिल गई। दोनों के करियर के लिए एक बड़ी फिल्म थी। गानों पर काम करना ही था कि राम यानी सुरेंद्र कदम का कम उम्र में ही निधन हो गया। इसके बाद विजय पाटिल ने अकेले ही 1976 से 2021 उनकी आखिरी सांस तक गाने बनाए और इन गानों का क्रेडिट वो अपने साथ दोस्त के नाम को भी देते रहे। उन्होंने कभी अपने अकेले नाम से काम नहीं किया। वो हमेशा राम-लक्ष्मण के नाम से ही पहचाने गए।
राजश्री प्रोडक्शन के साथ जमा काम
विजय पाटिल ने राम-लक्ष्मण के नाम से वैसे तो कई फिल्मों के लिए गाने बनाए। पूर्णिमा जैसी सिंगर को मौके दिए। लेकिन इनका सबसे यादगार कॉलबोरेशन राजश्री प्रोडक्शन के साथ रहा। राजश्री की फिल्में ‘मैंने प्यार किया’, ‘हम आपके हैं कौन?’ और ‘हम साथ साथ हैं’ के सभी गाने विजय पाटिल ने ही कंपोज किए थे।
सलमान पर खूब जचे ये गाने
इनके कंपोज किए हुए गाने ‘कबूतर जा’, ‘आजा शाम होने आई’, ‘दिल दीवाना बिन सजना के’, ‘दीदी तेरा देवर दीवाना’, ‘ये मौसम का जादू है मितवा’। खास बात ये है कि इन गानों ने सलमान खान को नई पहचान दिलवाई। और वो राम-लक्ष्मण के विजय पाटिल ही थे जो ये जानते थे कि SP बालासुब्रमण्यम की आवाज सलमान पर खूब जचेगी और हुआ भी ऐसा ही। आज भी उनके बनाए गाने सुपरहिट हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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