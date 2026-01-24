Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़Farah Khan Offers Film Shahid Kapoor Wife Mira Here is how she reacted
शाहिद कपूर की पत्नी को फराह खान ने ऑफर की फिल्म, मीरा ने दिया ये जवाब

शाहिद कपूर की पत्नी को फराह खान ने ऑफर की फिल्म, मीरा ने दिया ये जवाब

संक्षेप:

फराह खान अपने नए व्लॉग के लिए गुरुग्राम पहुंचीं। उन्होंने यहां एक न्यू अपार्टमेंट का सैंपल फ्लैट दिखाया। इस दौरान उनके साथ मीरा राजपूत और रिद्धिमा कपूर मौजूद रहीं। फराह ने यहां मीरा की तारीफ करते हुए उन्हें फिल्म भी ऑफर की। 

Jan 24, 2026 08:31 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फराह खान अपने लेटेस्ट व्लॉग में कुक दिलीप के साथ गुरुग्राम पहुंचीं।यहां उन्होंने बिरला अरिका सोसाइटी के एक सैंपल फ्लैट का वर्चुअल टूर अपने फैंस को करवाया। फराह खान के इस व्लॉग में शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत और रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर भी मौजूद रहीं। फराह व्लॉग में मीरा की तारीफ करती नजर आईं और साथ ही उन्होंने मीरा को एक फिल्म का ऑफर भी किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

फराह खान ने की मीरा राजपूत की तारीफ

फराह खान के व्लॉग में जैसे ही मीरा राजपूत की एंट्री होती है फराह उनकी तारीफ करती हैं। फराह खान उनसे कहती हैं कि वो ‘स्टनिंग’ लग रही हैं। फराह खान मीरा से कहती हैं कि वो फिल्म में हिरोइन बन सकती हैं।

फराह के ऑफर पर क्या बोलीं मीरा राजपूत

फराह खान मीरा से कहती हैं, “आप हिरोइन बन सकती हैं। मेरी फिल्म में रोल करो।” फराह खान की बात सुनकर मीरा मुस्कुराती हैं। हालांकि, फिर मीरा फराह के ऑफर से प्यार से मना कर देती हैं।

2015 में हुई थी शाहिद कपूर और मीरा की शादी

मीरा कपूर की बात करें तो उन्होंने साल 2015 नें शाहिद कपूर संग शादी रचाई थी। मीरा राजपूत एक बिजनेसवुमेन हैं। मीरा स्किनकेयर ब्रांड अकाइंड की सह-संस्थापक भी हैं। शाहिद कपूर की बात करें तो जल्द ही उनकी फिल्म ओ रोमियो रिलीज होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है।

कब रिलीज हो रही शाहिद कपूर की ओ रोमियो?

सिनेमाघरों में फिल्म 13 फरवरी को दस्तक देगी। ओ रोमियो को विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में शाहिद कपूर के साथ तृप्ति डिमरी नजर आएंगी। इसके अलावा फिल्म में अविनाश तिवारी और फरीदा जलाल भी नजर आएंगी।

कब से शुरू हो रहा द 50?

फराह खान की बात करें तो वो इन दिनों कलर्स के अपकमिंग रियलिटी शो द 50 का प्रमोशन करती नजर आ रही हैं। द 50 में टीवी और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के कई जानेमाने चेहरे नजर आएंगे। द 50 1 फरवरी से कलर्स पर शुरू होगा।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
farah khan shahid kapoor
लेटेस्ट Hindi News, Bigg Boss 19, Entertainment News के साथ-साथ TV News, Web Series और Movie Review पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।