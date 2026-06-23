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कंगना समझ जाएंगी….एकता कपूर ने बताई लॉक अप 2 से एक्ट्रेस को बाहर करने की वजह, रितेश देशमुख ने किया रिप्लेस

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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एकता कपूर लॉक अप का नया सीजन ले आई हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस नए सीजन में वो कंगना रनौत को क्यों वापस नहीं लेकर आई। एकता ने शो को नेटफ्लिक्स पर दिखाए जाने पर भी बात की। लॉक अप नए कंटेस्टेंट के साथ नेटफ्लिक्स पर दिखाया जाएगा।

कंगना समझ जाएंगी….एकता कपूर ने बताई लॉक अप 2 से एक्ट्रेस को बाहर करने की वजह, रितेश देशमुख ने किया रिप्लेस

सेलेब रियलिटी शो लॉक अप के दूसरे सीजन का आगाज हो चुका है। इस बार शो का कांसेप्ट है 'लॉक अप: सच या सजा'। इस नए सीजन की अलग बात ये है कि इस बार कंगना रनौत इस शो की होस्ट नहीं है। एक्टर रितेश देशमुख ने होस्ट की कुर्सी संभाली है। लेकिन जब शो की प्रोड्यूसर एकता कपूर से इसके पीछे की वजह पूछी गई तो उन्होंने कुछ अलग ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कंगना समझ जाएंगी।शो का कांसेप्ट अलग और नया है इसलिए इसमें कुछ भी पुराना नहीं रखा गया है।

इसलिए कंगना रनौत को नहीं लाया गया वापस

सोमवार को लॉक अप के नए सीजन का लॉन्च इवेंट हुआ था। इस दौरान फराह खान, रितेश देशमुख, एकता कपूर और नेटफ्लिक्स इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट मोनिका शेरगिल मौजूद थीं। इस लॉन्च इवेंट पर जब एकता कपूर से पूछा गया कि इस नए सीजन में कंगना रनौत को दोबारा होस्ट क्यों नहीं बनाया गया। सवाल का जवाब देते हुए एकता कपूर ने कहा, 'शो का पूरा फॉर्मेट, शो का विजन बदल गया है। पहले जेलर और जज वाला फॉर्मेट था। पहले सीजन का कुछ भी इस नए सीजन में नहीं रखा गया है। न यहां जेलर है और न ही होस्ट।' एकता ने आगे कहा कि पिछले सीजन का कुछ भी वापस दिखाना कुछ भी नया और फ्रेश कंटेंट नहीं दे पाता। मुझे यकीन हैं कि कंगना ये समझ जाएंगी।

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लॉकअप 2

नेटफ्लिक्स पर आने की वजह

एकता कपूर का पिछला शो ऑल्ट बालाजी और MX प्लेयर पर प्रीमियर हुआ था। लेकिन अब नया सीजन नेटफ्लिक्स पर दिखाया जाएगा। इस बारे में एकता कपूर ने कहा, ‘पिछले कुछ सालों में मैंने कई टीवी शो बनाए हैं, लेकिन 'लॉक अप: सच या सज़ा' की अपनी एक अलग जगह है। यह शो दिखावे और आराम को हटाकर लोगों को ऐसे माहौल में रखता है जहां हर फैसले, हर रिश्ते और हर राज का एक नतीजा निकलता है। जब आप बाहरी दुनिया से कट जाते हैं, तो छिपने की कोई जगह नहीं होती। यह सिर्फ एक और रियलिटी शो नहीं है बल्कि एक सोशल एक्सपेरिमेंट है जिसमें हर मोड़ पर एंटरटेनमेंट, ड्रामा और सरप्राइज हैं। इस शो को Netflix पर लाने से नई और रोमांचक संभावाएं को मौके मिलेंगे।’

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लॉक अप 27 जून से शुरू हो रहा है

लॉक अप के नए सीजन में 14 सेलेब्रिटीज नजर आने वाले हैं। इस बार भी कई जबरदस्त टास्क और कंटेस्टेंट को मुश्किल में डालने के लिए बड़े फैसले लिए जाएंगे। शो 27 जून से नेटफ्लिक्स पर शनिवार से बुधवार को शाम 8 बजे दिखाया जाएगा।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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