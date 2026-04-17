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थिएटर के बाद अब ओटीटी पर आई 'दो दीवाने सहर में', जानें कहां देखें सिद्धांत-मृणाल की रोमांटिक ड्रामा फिल्म

Apr 17, 2026 07:22 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर स्टारर 'दो दीवाने सहर में' एक रोमांटिक लव स्टोरी। इनकी प्रेम कहानी में कई उतार-चढ़ाव आते हैं। फिल्म के गानों को काफी पसंद किया जा रहा है। साथ ही मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की केमिस्ट्री भी लोगों को अच्छी लग रही है।

थिएटर के बाद अब ओटीटी पर आई 'दो दीवाने सहर में', जानें कहां देखें सिद्धांत-मृणाल की रोमांटिक ड्रामा फिल्म

Do Deewane Seher Mein Out On OTT: बॉलीवुड एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी और एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर स्टारर 'दो दीवाने सहर में' 20 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के रिलीज का दर्शकों ने बड़ी ही बेसब्री से इंतजार किया था। हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर 'दो दीवाने सहर में' औंधे मुंह गिरी थी। इस मूवी से जितनी उम्मीद की गई थी। ये उतना कमाल नहीं दिखा पाई। खैर अगर आप इस फिल्म को थिएटर पर देखने से चूक गए तो अब आप इसे घर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। सिद्धांत और मृणाल की ये फिल्म थिएटर के बाद ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। तो चलिए जानते हैं ये फिल्म कब और किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी?

यहां देख सकते हैं फिल्म

सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर स्टारर 'दो दीवाने सहर में' एक रोमांटिक लव स्टोरी। इनकी प्रेम कहानी में कई उतार-चढ़ाव आते हैं। फिल्म के गानों को काफी पसंद किया जा रहा है। साथ ही मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की केमिस्ट्री भी लोगों को अच्छी लग रही है। ऐसे में अब ये मूवी फेसम ओटीटी प्लेटफॉर्म Netflix पर स्ट्रीम हो गई है। Netflix ने अपने प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म के आने की घोषणा करते हुए X पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "तो चलें फिर, दीवानों के शहर में? अब नेटफ्लिक्स पर।" आपने

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एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है

'दो दीवाने शहर में' एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह शशांक नाम के एक स्मार्ट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की कहानी बताती है, जिसे रोशनी नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। शशांक उससे बात करने का फैसला करता है और उसके सामने अपने दिल की बात कहता है। जब वह उसे मना कर देती है, तो क्या होता है? इसके बाद क्या होता है, यह फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म में शशांक शर्मा के रूप में सिद्धांत चतुर्वेदी, रोशनी श्रीवास्तव के रूप में मृणाल ठाकुर, स्वाति रस्तोगी के रूप में इला अरुण, आदर्श श्रीवास्तव के रूप में जॉय सेनगुप्ता, बिट्टू के रूप में इनेश कोटियन, कुसुम श्रीवास्तव के रूप में आयशा रजा और दीपक शर्मा के रूप में दीपराज राणा हैं। फिल्म में मोना अंबेगांवकर और नवीन कौशिक जैसे कलाकार शामिल हैं।

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Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
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