Fact Check : कंगना रनौत ने पीएम मोदी से की अगली शिक्षा मंत्री बनने की मांग? जानें वायरल पोस्ट का सच
कंगना रनौत के नाम से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा था। इस पोस्ट में कंगना ने पीएम नरेंद्र मोदी से ये मांग की है कि वह एजुकेशन मिनिस्टर बनें। लेकिन इस पोस्ट का सच क्या है, ये आपको खबर पढ़कर पता चलेगा।
कंगना रनौत ना सिर्फ एक्ट्रेस बल्कि राजनेता भी हैं। वह फिल्म इंडस्ट्री से लेकर पॉलिटिक्स तक के हर मुद्दे पर खुलकर बात करती हैं। अब कंगना रनौत के नाम से एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसके स्टेटमेंट को पढ़कर फैंस भी हैरान हो गए। इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि एक्ट्रेस चाहती हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें भारत का अगला शिक्षा मंत्री बनाएं। लेकिन इसका सच कुछ और है।
कंगना के नाम पर क्या पोस्ट हो रहा वायरल
दरअसल, पोस्ट वायरल हो रहा है जो धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन के बाद वायरल हो रहा है। उस पोस्ट में कंगना रनौत का नाम दिख रहा है और उसमें लिखा है, ‘मैं नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूं कि मुझे भारत का एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए। मैं एजुकेशन के महत्व को समझती हूं क्यों मैं वो पहली इंसान हूं जिसने लोगों को समझाया कि भारत को 2014 में आजादी मिली।’
कंगना ने आगे लिखा, ‘मेरे पास नीट के लिए भी प्लान है, कोई भी छात्र जो मेरी फिल्म देखेगा थिएटर में, उसे नीट में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। इस वजह से मेरी फ्लॉप फिल्मों की लाइन भी खत्म होगी और ये विन-विन सिचुएशन होगी सबके लिए।’
कंगना से जुड़े इस पोस्ट का सच
अब इससे पहले कि आप सोचें कि कंगना ने सच में ऐसा पोस्ट किया है तो बता दें कि ऐसा नहीं है। कंगना ने ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया है सोशल मीडिया पर। यह एक एआई जनरेटेड पोस्ट है।
वैसे बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन के बाद प्रह्लाद जोशी को नया एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है।
कंगना रनौत की प्रोफेशनल लाइफ
कंगना की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट फिल्म भारत भाग्य विधाता में नजर आई थीं जिसमें 26/11 आतंकी हमले के दौरान उस अस्पताल के स्टाफ की स्टोरी बताई है जिन्होंने आम लोगों को आतंकवादियों से बचाया था। फिल्म कुछ खास चली नहीं।
कंगना की अपकमिंग फिल्में
कंगना के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वह अब क्वीन 2 और तनु वेड्स मनु 3 में नजर आएंगी। यह कंगना की दोनों ब्लॉकबस्टर फिल्में रही हैं। क्वीन साल 2013 में रिलीज हुई थी जिसमें उनके साथ राजकुमार राव और लीजा हेडन लीड रोल में थे। फिल्म काफी सुपरहिट थी।
वहीं तनु वेड्स मनु में कंगना रनौत के साथ आर माधवन लीड रोल में थे। फिल्म साल 2011 में रिलीज हुई थी। वहीं दूसरा पार्ट तनु वेड्स मनु रिटर्न्स साल 2015 में रिलीज हुई थी।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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