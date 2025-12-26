कहानी के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स…धुरंधर 2 में होगा धमाका, फिल्म के एक्टर ने दी ये जानकारी

संक्षेप: धुरंधर 2 का इंतजार कर रही ऑडियंस के लिए खास खबर सामने आ गई है। फिल्म के दूसरे पार्ट में क्या खास होने वाला है इस बारे में एक्टर ने बड़ी जानकारी दे दी है। अगले पार्ट में कई ट्विस्ट और टर्न्स कहानी को मजेदार बनाने वाले हैं।

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर को ऑडियंस से जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। एक्टर्स की परफॉरमेंस, हमजा और रहमान डकैत का किरदार वायरल हो गया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई का धमाका कर दिया है और अब ऑडियंस दूसरे पार्ट का इंतजार कर रही है। धुरंधर 2 इस पहले पार्ट से भी ज्यादा एक्शन से भरपूर और शानदार होने वाली है। य एहुम नहीं बल्कि फिल्म में डोंगा का किरदार निभाने वाले एक्टर नवीन कौशिक ने लाइव हिंदुस्तान के साथ खास बातचीत में बताया है।

धुरंधर 2 में आने वाले हैं बड़े ट्विस्ट हाल में लाइव हिंदुस्तान के साथ बातचीत में नवीन कौशिक से जब धुरंधर 2 के बारे में सवाल किया गया तो एक्टर ने बताया कि फिल्म में डबल धमाका देखने को मिलने वाला है। एक्टर ने कहा, “50 टाइम्स जो भी आपने पार्ट वन में देखा है उसका 50 टाइम्स एक्शन। मैं सच बोलूं तो आदित्य सर ने मेरे को उतनी ही स्क्रिप्ट पढ़ाई थी जहां तक मैं था क्योंकि इसके अंदर इतने सारे ट्विस्ट्स और टर्न्स हैं कि कहीं भी गलती से कुछ निकल जाए तो सारा जो मजा है वो किरकिरा हो जाएगा। ऑडियंस की जो एक्साइटमेंट बन रही है, इतने सारे सवाल हैं कि अगली फिल्म में विलेन कौन है? बड़े साहब कौन है? रणबीर रणवीर सिंह के कैरेक्टर का क्या होगा? वो कहां से आया है? तो ये सारे जो सवाल है अगर हम कहीं पर भी गलती से बता ना दें तो हो सकता है वो जो मजा है वो खराब हो। तो इसलिए उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट को का बहुत संभाला हुआ है और बहुत सही तरह से ही दिखाया है। मेरे साथ भी जिसने ये फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रखी है शूट किया है। एक साल तक शूट किया है। मैं भी इंतजार कर रहा 19 मार्च का।”

मजेदार होगी धुरंधर 2 आगे नवीन ने बताया कि उनके साथी एक्टर धुरंधर 2 के बारे में क्या कह रहे हैं। नवीन ने कहा, “एक्टर से हम जब बात करते थे सेट के ऊपर तो वो बताते थे कि एक्शन बहुत ज्यादा होने वाला है। कहानी के अंदर और ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। तुम्हें मालूम ही नहीं कि यह वाला कैरेक्टर क्या करेगा। तो ये बहुत मजेदार होने वाला है। तो इंतजार कीजिए कि क्या निकलकर आता है।”