धुरंधर 2: राकेश बेदी ने खुद से सीन में जोड़ा था ये मजेदार डायलॉग, सेट पर फूट कर हंसने लगे थे लोग
राकेश बेदी ने धुरंधर 2 में जमील जमाली का किरदार निभाया है। एक्टर के कई डायलॉग्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उन्हीं डायलॉग्स में से एक- 'योर बटक्स आर वैरी व्हाइट' राकेश बेदी ने खुद से सीन में जोड़ा था।
धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। फिल्म में लीड रोल में तो रणवीर सिंह नजर आए हैं लेकिन जितनी रणवीर सिंह की तारीफ हो रही है उतनी ही तारीफ हो रही है जमील जमाली का किरदार निभाने वाले राकेश बेदी की। राकेश बेदी के डायलॉग्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। राकेश बेदी के इन्हीं डायलॉग्स में से एक डायलॉग है- 'योर बटक्स आर वैरी व्हाइट'। राकेश बेदी ने फिल्म में ये डायलॉग खुद जोड़ा था। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके लिए सीन में बत्तख भी बाद में जुड़वाए थे।
कब आता है राकेश बेदी का ये मजेदार डायलॉग?
राकेश बेदी का 'योर बटक्स आर वैरी व्हाइट' डायलॉग जब फिल्म में आता है तब हॉल में लगभग सभी लोग हंस रहे थे। उनका ये डायलॉग तब आता है जब जमील जमाली का किरदार नवाब शफीक के किरदार से मिलने जाता है। जमील जमाली का किरदार वहां देरी से पहुंचता है और चापलूसी के अंदाज में कहता है- 'योर बटक्स आर वैरी व्हाइट'
राकेश बेदी के मन में कहां से आया ये डायलॉग?
द लल्लनटॉप से खास बातचीत में राकेश बेदी ने बताया कि उन्होंने ये डायलॉग खुद सीन में जोड़ा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी बचपन में सुना था कि बत्तखों को कुछ लोग बटक भी बोलते हैं। उनके दिमाग में ये बात थी। इसके बाद उन्होंने ये डायलॉग सोचा। राकेश बेदी बताते हैं कि पहले उस फ्रेम में बत्तखें नहीं थीं। उन्होंने आदित्य धर से पूछा कि क्या वो बाद में इस सीन में बत्तख डाल सकते हैं। उन्हें जवाब मिला हां। इसके बाद राकेश बेदी ने वो डायलॉग बोला। एक्टर बताते हैं कि जब उन्होंने ये डायलॉग बोला उस वक्त सेट पर सब फूट कर हंसने लगे और फिर वो डायलॉग फिल्म में रहा।
बैंकॉक में शूट हुआ था राकेश बेदी का ये सीन
राकेश बेदी ने बताया कि ये सीन उन लोगों ने बैंकॉक में शूट किया था। एक्टर ने कहा कि उनकी कोशिश रहती है कि वो डायरेक्टर को कुछ ऐसा दें जो उन्होंने कभी देखा नहीं हो। राकेश बेदी ने कहा कि फिल्म से जुड़े लोगों को ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि वो डायरेक्टर को कुछ ऐसा दें जो वो नहीं सोच पाया क्योंकि उसका ध्यान हजार चीजों पर होता है।
धुरंधर: द रिवेंज 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। रणवीर सिंह की मूवी ने अपनी ही फिल्म धुरंधर समेत कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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