Dhurandhar 2 BO: थमने का नाम नहीं ले रही धुरंधर 2, रविवार को बॉक्स ऑफिस पर कमा डाले इतने करोड़
Ranveer Singh Film Box Office: रणवीर सिंह की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म ने 11 दिन में 847.87 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। आइए जानते हैं बॉक्स ऑफिस पर रविवार को कैसा रहा फिल्म का दिन।
आदित्य धर की धुरंधर: द रिवेंज सिनेमाघरों में धमाल कर रही है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही है। धुरंधर 2 ने पार्ट 1 को कमाई के मामले में केवल 11 दिन में पीछे छोड़ दिया है। शनिवार के मुकाबले रविवार को फिल्म की कमाई में 9.9 पर्सेंट उछाल देखने को मिला। रणवीर सिंह की धुरंधर: द रिवेंज के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 1,338.15 का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है।
रविवार को धुरंधर: द रिवेंज का कैसा रहा दिन?
sacnilk.com के मुताबिक, आदित्य धर की धुरंधर: द रिवेंज ने दूसरे रविवार को 69.10 करोड़ (नेट) की कमाई की है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 847.87 करोड़ (नेट) हो गया है। वहीं, फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन भारत में 1,013.15 करोड़ हो गया है।
अगर शनिवार से तुलना की जाए तो रविवार को फिल्म ने ज्यादा कमाई की है। शनिवार को फिल्म की कमाई 62.85 करोड़ (नेट) थी। वहीं, रविवार को फिल्म की कमाई 69.10 करोड़ (नेट) रही।
|धुरंधर: द रिवेंज
|कमाई
|पहला हफ्ता
|674.17 करोड़
|डे 8
|49.70 करोड़
|डे 9
|41.75 करोड़
|डे 10
|62.85 करोड़
|डे 11
|69.10 करोड़
धुरंधर द रिवेंज ने आज किस भाषा में की कितनी कमाई
रविवार को धुरंधर: द रिवेंज ने हिंदी भाषा में 64.00 करोड़ रुपये की कमाई की। कन्नड़ भाषा में 38 लाख, मलयालम भाषा में 22 लाख, तमिल भाषा में 1.50 करोड़ और तेलुगु भाषा में 3 करोड़ की कमाई की है।
धुरंधर 2 के आज के शोज की ऑक्यूपेंसी
धुरंधर: द रिवेंज के आज के शोज के ऑक्यूपेंसी की बात करें तो सुबह के शोज में ऑक्यूपेंसी 47.00 पर्सेंट रही। दोपहर के शोज की ऑक्यूपेंसी 72.62 पर्सेंट रही। शाम के शोज की ऑक्यूपेंसी 70.77 पर्सेंट रही। रात के शोज का ऑक्यूपेंसी डेटा अभी जारी नहीं किया गया है। इस तरह आज का टोटल ऑक्यूपेशन 63.46 पर्सेंट रही।
रणवीर सिंह की धुरंधर पार्ट 2 ने धुरंधर को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया। वहीं, रणवीर सिंह की धुरंधर 2 नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बन गई है। धुरंधर: द रिवेंज ने बाहुबली पार्ट 2 का 9 साल पुराना रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है।
(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
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