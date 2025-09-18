इन तीन वजहों से ‘कल्कि 2898 एडी’ का हिस्सा नहीं बन पाईं दीपिका पादुकोण, रिपोर्ट्स का दावा

लोग डायरेक्टर नाग अश्विन की फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। हालांकि, अब खबर आ रही है कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म का हिस्सा नहीं रहेंगी।

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अब नाग अश्विन की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल का हिस्सा नहीं है। इस बात की आधिकारिक घोषणा फिल्म के प्रोडक्शन हाउस वैजयंती फिल्म्स ने सोशल मीडिया पर कर दी है। अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दीपिका ने मेकर्स के सामने ‘कल्कि 2898 एडी’ का सीक्वल करने के लिए कुछ शर्तें रखी थीं। इन्हीं शर्ताें की वजह से दीपिका को फिल्म से निकाला गया है।

कौन-सी शर्तें? बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, दीपिका ने ‘कल्कि 2898 एडी’ के मुकाबले सीक्वल के लिए 25% ज्यादा फीस की मांग रखी। उन्होंने केवल सात घंटे की शूटिंग शिफ्ट मांगी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी सपोर्टिंग टीम के लिए 5-स्टार होटल डिमांड किया। प्रोडक्शन टीम ने कई बार एडजस्ट करने की कोशिश की, यहां तक कि लंबी शूटिंग शेड्यूल के बदले कुछ सुविधाएं देने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन दीपिका की शर्तों और प्रोडक्शन की जरूरतों के बीच तालमेल नहीं बैठ पाया।

इस फिल्म को भी छोड़ चुकी हैं दीपिका यह पहली बार नहीं है जब दीपिका का किसी बड़े प्रोजेक्ट से अलग होना सुर्खियों में आया हो। इससे पहले उन्होंने संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म ‘स्पिरिट’ भी इसी वजह से छोड़ दी थी। उस वक्त भी उन्होंने सिर्फ आठ घंटे की शिफ्ट की मांग रखी थी, जिसे निर्देशक ने अनप्रोफेशनल बताया था।