'धुरंधर 2' एक्टर दानिश पांडोर की गर्लफ्रेंड ने की उनकी तारीफ, उजैर बलोच के किरदार को लेकर कहा- यह आपका पल है!
'धुरंधर 2' में दानिश ने उजैर बलोच का किरदार निभाया है। एक पाकिस्तानी गैंग लीडर का यह दमदार किरदार इस एक्टर के करियर का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ है, और उनके अभिनय की खूब तारीफ हो रही है। ऐसे में जहां हर कोई इस फिल्म की तारीफें कर रहा है।
आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। ये फिल्म रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस स्पाई थ्रिलर फिल्म में रणवीर सिंह ने हमजा अली मजारी का अहम किरदार निभाया है। इस फिल्म में रणवीर के अलावा राकेश बेदी, आर माधवन, संजय दत्त और दानिश पांडोर जैसे कलाकारों ने अपनी दमदार एक्टिंग से फिल्म में चार चांद लगा दिया। इस फिल्म में दानिश ने उजैर बलोच का किरदार निभाया है। एक पाकिस्तानी गैंग लीडर का यह दमदार किरदार इस एक्टर के करियर का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ है, और उनके अभिनय की खूब तारीफ हो रही है। ऐसे में जहां हर कोई इस फिल्म की तारीफें कर रहा है वहां भला दानिश की कथित गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस अहाना कुमरा पीछे कैसे रहतीं। अहाना ने एक पोस्ट कर दानिश की जमकर तारीफ की और यह उनका 'पल' है।
अहाना ने 'धुरंधर 2' के बारे में क्या कहा?
एक्ट्रेस अहाना कुमरा ने अपने अब इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। अहाना ने 'धुरंधर 2' की स्क्रीनिंग की कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें कुछ दिन पहले फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू शामिल हुई थी। एक तस्वीर में दानिश, आहाना के साथ नजर आए, जिसमें दोनों एक-दूसरे को गले लगाते दिख रहे थे। दूसरी तस्वीर में, रणवीर ने दानिश के गाल पर किस किया। वहीं, एक और तस्वीर में आदित्य धर भी दानिश के साथ दिखे।
मेरा दिल गर्व से भर गया है
अहाना कुमरा ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, 'खामोश इंतजार से लेकर, जोरदार प्यार तक। 'धुरंधर' से लेकर 'धुरंधर - द रिवेंज' की जबरदस्त सफलता तक का तुम्हारा सफर किसी जादू से कम नहीं रहा! तुम्हें आखिरकार वह प्यार मिलते देखकर मेरा दिल गर्व से भर गया है, जिसका तुमने इतने सालों तक इतने सब्र और ईमानदारी से इंतजार किया था!'
यह आपका पल है!
अहाना ने आगे कहा, 'उजैर बलोच के तौर पर आपका अभिनय दमदार, सहज और यादगार रहा है! और अब पूरी दुनिया आपके लिए थम सी गई है! लोग आपके साथ तस्वीरें लेना चाहते हैं, तारीफ भरे मैसेज भेज रहे हैं, जब आप पास से गुजरते हैं तो लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं... यह आपका पल है! हर एक्टर इसी पल का सपना देखता है!! यह हमेशा से एक 'शुक्रवार' (रिलीज के दिन) के बारे में होता था... लेकिन आपके लिए, एक 'सोमवार' ने सब कुछ बदल दिया। यह प्यार और बढ़ता रहे, आपकी यह यात्रा और ऊंचाइयों को छूती रहे। और आपके दिल ने जो कुछ भी चाहा है, वह सब आपको मिले! आप इस सारी शोहरत और लाइमलाइट के हर पल के हकदार हैं! मुझे आप पर बहुत-बहुत गर्व है दानिश पांडोर ।' अहाना का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। इस पर कमेंट कर फैंस भी दानिश की तारीफ कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री