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'उसने मुझे कमरे में बुलाया, हाथ पकड़ा और...'डेजी शाह ने साउथ के एक फिल्ममेकर को लेकर किया शॉकिंग दावा

Apr 16, 2026 05:40 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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हाल ही में, डेजी को अमजद खान की वेब सीरीज 'रेड रूम' में देखा गया था। इसमें उनके अलावा, जिसमें अमित गौर, अनुज सचदेवा, रीना अग्रवाल और रीवा चौधरी ने भी अहम भूमिकाएं निभाई थीं। एक्टिंग के अलावा, डेजी YouTube पर भी काफी एक्टिव हैं।

'उसने मुझे कमरे में बुलाया, हाथ पकड़ा और...'डेजी शाह ने साउथ के एक फिल्ममेकर को लेकर किया शॉकिंग दावा

बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी शाह ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया। डेजी प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बनी रहती हैं। डेजी हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय देती हैं। साल 2014 में सलमान खान के साथ फिल्म 'जय हो' से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली डेजी ने मुंबई में हुई एक असहज घटना के बारे में खुलकर बात की है। यह घटना तब हुई थी जब एक फिल्ममेकर ऑडिशन लेने के लिए मुंबई आया था। आइए जानते हैं क्या हुआ था डेजी के साथ?

लड़कियों के अकेले कमरे में बुलाकर...

डेजी शाह ने हाल ही में 'द फ्री प्रेस जर्नल' को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान एक्ट्रेस ने खुद के साथ हुई एक बेहद शर्मनाक घटना का जिक्र किया। एक्ट्रेस ने बतया, 'साउथ के एक फिल्ममेकर ने मुझे गलत तरीके से छुआ था। वह कास्टिंग के लिए मुंबई आए थे। हम 6-7 लड़कियां उनसे मिलने गई थीं। वह हममें से हर किसी से अकेले में मिल रहे थे। लेकिन मुझे यह अच्छा नहीं लगा क्योंकि उन्होंने मुझे छुआ और मेरा हाथ पकड़ लिया।'

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मैं किसी को हाथ लगाने नहीं देती

डेजी ने आगे कहा, 'मुझे हमेशा से ही लोगों के छूने से हिचक रही है। मैं मसाज इसलिए नहीं करवाती क्योंकि मुझे किसी का छूना पसंद नहीं है, यहां तक कि किसी महिला का भी नहीं... और किसी पुरुष का छूना तो बिल्कुल ही अलग बात है। इसलिए मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने उनसे कहा, 'मैं आपसे बाद में बात करूंगी', लेकिन मैंने उनसे कभी दोबारा बात नहीं की।' हालांकि, डेजी शाह ने उस फिल्ममेकर का नाम नहीं बताया, जिसके बारे में वह बात कर रही थीं।

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कोरियोग्राफर के तौर पर शुरू किया था करियर

डेजी शाह ने अपने करियर की शुरुआत कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की असिस्टेंट के तौर पर की थी। वहीं, एक्टिंग में कदम रखने से पहले डेजी ने कई बॉलीवुड गानों में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया। उन्होंने कन्नड़ सिनेमा में 'भद्रा' और 'बॉडीगार्ड' से लीड रोल में डेब्यू किया और बाद में सलमान खान की फिल्म 'जय हो' (2014) से बॉलीवुड में शोहरत हासिल की। इसके बाद वह 'हेट स्टोरी 3' (2015) जैसी फिल्मों में नजर आईं और उन्होंने डांस रियलिटी शो और टीवी शोज में भी हिस्सा लिया है।

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'रेड रूम' में आईं नजर

बता दें कि हाल ही में, डेजी को अमजद खान की वेब सीरीज 'रेड रूम' में देखा गया था। इसमें उनके अलावा, जिसमें अमित गौर, अनुज सचदेवा, रीना अग्रवाल और रीवा चौधरी ने भी अहम भूमिकाएं निभाई थीं। एक्टिंग के अलावा, डेजी YouTube पर भी काफी एक्टिव हैं, जहां वे अपने व्लॉग्स के जरिए अपने रोजमर्रा के रूटीन फैंस के साथ शेयर करती हैं। अभी उनके करीब 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

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