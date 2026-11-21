दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 विनर्स लिस्ट: धुरंधर को मिले 6 अवॉर्ड्स, लिस्ट में समय रैना का भी नाम
Dadasaheb Phalke International Awards 2026 List: साल 2026 के लिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स का ऐलान हो गया है। अवॉर्ड जीतने वालों में समय रैना का भी नाम है।
दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स के विनर्स का ऐलान शुक्रवार को किया गया। इस लिस्ट में धुरंधर, सैयारा और कांतारा जैसी फिल्मों का नाम शामिल है। वहीं, समय रैना को भी दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवॉर्ड मिला है। यहां पढ़ें अवॉर्ड जीतने वालों की पूरी लिस्ट।
दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (DPIFF) अवॉर्ड्स एक एक स्वतंत्र और निजी तौर पर आयोजित होने वाला महोत्सव है। इसमें भारतीय और विदेशी फिल्में, वेब, टीवी और संगीत की श्रेणियां शामिल होती हैं।
- बेस्ट फिल्म: धुरंधर
- बेस्ट एक्टर: रणवीर सिंह (धुरंधर)
- बेस्ट एक्ट्रेस: अनीत पड्डा (सैयारा)
- बेस्ट डायरेक्टर: आदित्य धर (धुरंधर)
- बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल: विनीत कुमार सिंह (छावा)
- बेस्ट एक्टर इन निगेटिव रोल: अक्षय खन्ना (धुरंधर)
- बेस्ट एक्टर ने कॉमिक रोल: रितेश देशमुख (हाउसफुल 5)
क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स
- क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म: कांतारा चैप्टर 1
- क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर: ऋषभ शेट्टी (कांतारा: चैप्टर 1)
- क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस: यामी गौतम धर (हक)
टेक्निकल और प्रोडक्शन कैटिगरी
- प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर: अरविंद एस. कश्यप (कंतारा: चैप्टर1)
- बेस्ट सिनेमेटोग्राफर: सैंडी मास्टर (कुली - मोनिका)
- बेस्ट स्क्रीनप्ले और डायलॉग: रेशु नाथ (हक)
म्यूजिक और एंटरटेनमेंट
- आर्टिस्ट ऑफ द ईयर: करण औजला
- सॉन्ग ऑफ द ईयर: सैयारा
- बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर: शाश्वत सचदेव (धुरंधर)
- बेस्ट प्लेबैक सिंगर: फहीम अब्दुल्ला (सैयारा - टाइटल ट्रैक)
- बेस्ट गीतकार: इरशाद कामिल (सैयारा - टाइटल ट्रैक)
- कॉमेडियन ऑफ द ईयर: समय रैना
OTT और वेब सीरीज
- बेस्ट वेब सीरीज: द बैड्स ऑफ बॉलीवुड
- बेस्ट डायरेक्टर (वेब सीरीज): आर्यन खान (द बैड्स ऑफ बॉलीवुड)
- बेस्ट एक्टर: जयदीप अहलावत (पाताल लोक सीजन 2)
- बेस्ट एक्ट्रेस: शेफाली शाह (दिल्ली क्राइम सीजन 3)
- बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल: विनय पाठक (ग्राम चिकित्सालय)
- बेस्ट एक्ट्रेस निगेटिव रोल: हुमा कुरैशी (दिल्ली क्राइम सीजन 3)
टीवी अवॉर्ड्स
- टीवी सीरीज ऑफ द ईयर: तारक मेहता का उल्टा चश्मा
- बेस्ट एक्टर: अमर उपाध्याय (क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2)
- बेस्ट एक्ट्रेस: स्मृति ईरानी (क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2)
इंटरनेशनल और ग्लोबल सिनेमा
- बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म: अवतार: फायर एंड ऐश
- बेस्ट डायरेक्टर इंटरनेशनल फीचर फिल्म: पॉल थॉमस एंडरसन (वन बैटल आफ्टर अनदर)
- बेस्ट एक्टर: माइकल बी. जॉर्डन (सिनर्स)
- बेस्ट एक्ट्रेस: जेसी बकले (हैमनेट)
- इंटरनेशनल आर्टिस्ट ऑफ द ईयर: टेलर स्विफ्ट
शॉर्ट फिल्म अवॉर्ड्स
- बेस्ट शॉर्ट फिल्म: माधुरी- एंड इज बिगिनिंग (सैयद शाहिद खान)
- बेस्ट शॉर्ट फिल्म (फर्स्ट रनर-अप): जहान: द लास्ट गिफ्च (राहुल शेट्टी)
- बेस्ट शॉर्ट फिल्म (सेकेंड रनर अप): इन हाफ (जॉर्ज मोराइस)
- बेस्ट शॉर्ट फिल्म (थर्ड रनर अप): 'टी कोट्टू '83' (साई हरिणी वसंत)
स्पेशल और लाइफटाइम सम्मान
- फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान: कमल हासन
- संगीत उद्योग में उत्कृष्ट योगदान: इलैयाराजा
- वैश्विक सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान: जेम्स कैमरून
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना