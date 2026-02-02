Hindustan Hindi News
box office sunny deol border 2 lowest earn on second monday, dhurandhar earned 30cr
Box Office: दूसरे सोमवार को फीकी पड़ी सनी देओल की बॉर्डर 2, धुरंधर ने रच दिया था इतिहास

Box Office: दूसरे सोमवार को फीकी पड़ी सनी देओल की बॉर्डर 2, धुरंधर ने रच दिया था इतिहास

संक्षेप:

सनी देओल की बॉर्डर 2 दूसरे सोमवार को ही फीकी पड़ गई है। फिल्म ने अब तक की सबसे कम कमाई कर निराश कर दिया है। वहीं अगर धुरंधर की कमाई की बात करें तो दूसरे सोमवार को फिल्म ने इतिहास रच दिया था। मर्दानी 3 नहीं निकाल पा रही बजट।

Feb 02, 2026 09:13 pm IST
सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ने अपने ओपनिंग वीक में धमाकेदार शुरुआत की थी। फिल्म की कमाई देखकर ऐसा माना जा रहा था कि ये फिल्म भी धुरंधर की तरह लंबे समय तक बॉक्स ऑफिस पर टिकी रहेगी। लेकिन आज दूसरे सोमवार को फिल्म की कमाई आधे से भी कम हो गई है। वहीं रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 भी बॉक्स ऑफिस स्ट्रगल कर रही है। लेकिन अगर रणवीर सिंह की धुरंधर के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अपने दूसरे सोमवार को 30 करोड़ की कमाई कर सभी को हैरान कर दिया था। किसी भी फिल्म के लिए वीक डेज में 30 करोड़ का आंकड़ा छूना बड़ी बात थी। धुरंधर जैसा कमाल बॉर्डर 2 नहीं कर पाई।

बॉर्डर 2 दूसरे सोमवार पड़ी सुस्त

23 जनवरी को रिलीज हुई सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान पांडे की फिल्म बॉर्डर 2 ने अपने दूसरे सोमवार को खबर लिखने तक 3.45 करोड़ की है। (अर्ली रिपोर्ट)। इन 11 दिनों में फिल्म कुल 278.7 करोड़ का कलेक्शन कर पाई।

Border 2 vs Mardaani 3 Box Office

बजट नहीं निकाल पा रही मर्दानी 3

रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 अपना बजट निकाल पाने में भी स्ट्रगल कर रही है। बॉर्डर 2 की वजह से फिल्म को वैसी ऑडियंस नहीं मिल रही है जैसी इस फ्रेंचाइजी की दोनों फिल्मों को मिली थी। फिल्म को अपने पहले वीकेंड का भी खास फायदा नहीं हुआ। वहीं आज सोमवार को फिल्म ने खबर लिखने तक सिर्फ 1.24 करोड़ (अर्ली रिपोर्ट) कमाए हैं।

धुरंधर ने रचा था इतिहास

धुरंधर से तुलना करें तो फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते में धमाका किया था। रणवीर की फिल्म ने सोमवार को 30।5 करोड़ का कलेक्शन कर इतिहास रच दिया था। किसी भी हिंदी फिल्म ने दूसरे सोमवार को इतनी मोटी रकम नहीं कमाई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अब तक 836.95 करोड़ कमा चुकी है। वर्ल्डवाइड ये आंकड़ा 1300 करोड़ पार है। अब धुरंधर 2 का इंतजार हो रहा है।

डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।

