धुरंधर ने तोड़े इन ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड, सलमान-ऋतिक और अक्षय कुमार को भी पछाड़ा

संक्षेप: Dhurandhar Day 1 Box Office Collection: रणवीर सिंह और संजय दत्त की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर रोज कमाई के नए कीर्तिमान रचती नजर आ रही है। इसने रणवीर सिंह और अन्य कई स्टार्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।

Dhurandhar Box Office Collection Records: रणवीर सिंह की मल्टीस्टारर फिल्म 'धुरंधर' रिलीज हो चुकी है और पहले ही दिन 27 करोड़ रुपये का बिजनेस करके एक-दो नहीं बल्कि कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। 'धुरंधर' रणवीर सिंह की सबसे बड़ी ओपनिंग पाने वाली फिल्म बन चुकी है। यानि रणवीर सिंह की किसी भी फिल्म ने आज तक रिलीज वाले दिन इतनी तगड़ी कमाई नहीं की है। यह पद्मावत (₹24.00 करोड़), सिंबा (Rs 20.72 करोड़), गली बॉय (Rs 19.40 करोड़) और गुंडे (Rs 16.12 करोड़) को पछाड़ते हुए रणवीर सिंह की पहले दिन हाइएस्ट कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई है।

सलमान खान का भी तोड़ा रिकॉर्ड रणवीर सिंह ने अपनी फिल्मों का रिकॉर्ड तो तोड़ा ही है, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रही है। उन्होंने अन्य कई फिल्मों को भी धूल चटा दी है। बॉलीवुड हंगामा के आंकड़ों के मुताबिक 'धुरंधर' ने आमिर खान की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म 'पीके' (Rs 26.63 करोड़) का फर्स्ट डे कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और साथ ही साथ सलमान खान की 'किक' (Rs 26.40 करोड़) को भी पहले दिन की कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा इसने सूर्यवंशी (Rs 26.29 करोड़), कृष (Rs 25.50 करोड़) और अक्षय कुमार की गोल्ड (Rs 25.25 करोड़) का भी रिकॉर्ड तोड़ा है।

और ऊपर जाएगा कमाई का ग्राफ! आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म को IMDb पर 7.8 रेटिंग मिली है और इसे अच्छी माउथ पब्लिसिटी भी मिल रही है जिसके चलते अगले 2 दिनों में कमाई का ग्राफ और ऊपर जाता नजर आ सकता है। देखना होगा कि फर्स्ट वीकेंड के मामले में यह मूवी क्या कमाल दिखाती है। रणवीर सिंह अलावा फिल्म में आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त जैसे दिग्गज सितारे भी हैं जिनकी फैन फॉलोइंग का फायदा इस मूवी को मिल सकता है। अनाउंसमेंक के वक्त से ही फिल्म का अच्छा खासा बज बना हुआ था और अब उसका असर भी नजर आना शुरू हो गया है।