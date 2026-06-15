Box Office : कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता, दिलजीत की मैं वापस आऊंगा या हॉन्टेड 3डी, जानें किस फिल्म ने मारी बाजी
मैं वापस आऊंगा, भारत भाग्य विधाता और हॉन्टेड 3 डी, इस शुक्रवार को तीन अलग-अलग जॉनर की फिल्में रिलीज हुई हैं। जानें अब तक कौनसी फिल्म आगे है।
शुक्रवार को 3 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस में एंट्री मारी जिसमें कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता, इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा और विक्रम भट्ट की मूवी हॉन्टेड इकोज ऑफ द पास्ट शामिल है। तीनों फिल्मों में से किसने रविवार को ज्यादा कमाई की और टोटल में जानें किसने बाजी मारी है।
भारत भाग्य विधाता ने कितने कमाए
सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत भाग्य विधाता ने तीसरे दिन 1.80 करोड़ की कमाई की है। तो इस हिसाब से फिल्म ने 3 दिन में नेट 4.25 करोड़ की कमाई की है। वहीं भारत में ग्रॉस मूवी ने 5.09 करोड़ की कमाई की है।
भारत भाग्य विधाता ने पहले दिन जहां 1 करोड़ की कमाई की थी। वहीं दूसरे दिन 1.45 करोड़ की कमाई की है और तीसरे दिन मूवी ने 1.80 करोड़ की कमाई की है।
मैं वापस आऊंगा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
मैं वापस आऊंगा फिल्म की बात करें तो इस मूवी ने तीसरे दिन 2.50 करोड़ की कमाई की है। इस हिसाब ने भारत में नेट मूवी ने 5.50 करोड़ कमाए हैं और ग्रॉस 6.60 करोड़ की कमाई की थी। मूवी ने पहले दिन 1.15 करोड़ कमाए। दूसरे दिन 1.85 करोड़ कमाए हैं और तीसरे दिन 2.50 करोड़ कमाए हैं।
हॉन्टेड 3डी ने कितने करोड़ कमाए
हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट की बात करें तो फिल्म ने तीसरे दिन 3.60 करोड़ की कमाई की है। मूवी ने भारत में नेट 9.35 करोड़ की कमाई की है और ग्रॉस 11.03 करोड़ कमाए हैं। मूवी ने पहले दिन 2.50 करोड़ कमाए हैं। दूसरे दिन 3.25 करोड़ और तीसरे दिन 3.60 करोड़ कमाए हैं।
राम चरण की पैद्दी का क्या है हाल
पैद्दी भी इस वक्त इन फिल्मों को टक्कर दे रही है जो पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने अपने दूसरे दिन में 7.41 करोड़ की कमाई की है।
अब तक मूवी का टोटल कलेक्शन कितना हुआ
फिल्म 4 जून को रिलीज हुई थी और पहले दिन इस फिल्म ने 51 करोड़ कमाए थे। वहीं पहले रविवार को फिल्म ने 32.15 करोड़ कमाए थे। अब तक फिल्म ने भारत में नेट 214.21 करोड़ और ग्रॉस 254.28 करोड़ की कमाई की थी।
बता दें कि पैद्दी फिल्म जाह्नवी कपूर के किरदार को लेकर काफी विवाद में है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म में जाह्नवी के किरदार को ओवरसेक्शुएलाइज किया गया है। फिल्म में राम चरण लीड रोल में हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें