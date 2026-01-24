Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़Border 2 Day 2 Box Office Collection And Box Office Record Live Updates Sunny Deol Varun Dhawan Ahaan Shetty
Border 2: बॉर्डर 2 का दूसरा दिन, जानें सनी देओल की फिल्म ने अब तक क्या बनाया रिकॉर्ड?

Border 2: बॉर्डर 2 का दूसरा दिन, जानें सनी देओल की फिल्म ने अब तक क्या बनाया रिकॉर्ड?

संक्षेप:

Border 2 Updates: बॉर्डर 2 रिलीज हो गई है और इस फिल्म को लेकर जितना बज था, जितना क्रेज और एक्साइटमेंट था, उसका रिजल्ट फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से पता चल रहा है।

Jan 24, 2026 06:33 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Border 2 Live Updates : सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ की फिल्म ने पहले ही दिन काफी शानदार कमाई की है। फिल्म ने पहले दिन में सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक 30 करोड़ की कमाई की है। यह कमाई उनकी भारत में सभी भाषा को मिलाकर है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अब देखते हैं कि दूसरे दिन फिल्म कितनी कमाई करती है क्योंकि लंबा वीकेंड है। शनिवार-रविवार के बाद फिर 26 जनवरी है तो हो सकता है मूवी की आगे जबरदस्त कमाई हो।

1.30 PM-Border 2 Live Updates: बॉर्डर 2 के स्क्रीनिंग पर वरुण धवन ने सबके सामने हुए सनी देओल के पैर। सनी ने भी गले लगाकर दिखाया प्यार।

12.35PM- Border 2 Live Updates: 12.30 बजे तक खबर लिखे जाने तक फिल्म ने सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबित 2.6 करोड़ कमा लिए हैं।

12.00 PM- Border 2 Live Updates : सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' की भारी डिमांड के चलते अब शोज और बढ़ा दिए गए हैं। आधी रात के बाद सुबह 3 बजे तक दिखाया जाएगा। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक मूवी मैक्स ने 1.20 से 3 बजे के सुबह के शोज जोड़ दिए हैं।

11.00 AM- Border 2 Live Updates: बॉर्डर 2 है जनवरी में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म। इससे पहले नंबर 1 पर शाहरुख खान की फिल्म पठान है। पठान ने पहले दिन 57 करोड़ कमाए थे।

10. 00 AM- Border 2 Live Updates: बॉर्डर 2 में सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को ट्रिब्यूट दिया है। उनका नाम सनी देओल की जगह धर्मेंद्र जी का बेटा लिखा था। फैंस सनी के इस ट्रिब्यूट से काफी खुश और इमोशनल हुए।

9. 30 AM- Border 2 Live Updates: सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि ये मूवी आपको इमोशनल कर देगी। लोग बोल रहे हैं कि क्लाइमेक्स में एक मैसेज है और इसके अलावा वो आपको इमोशनल कर देगी।

9.00 AM- Border 2 Live Updates: बॉर्डर 2 को पब्लिक से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सब डायरेक्शन, स्टोरी और म्यूजिक और एक्टर्स की परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं।

8.39 AM- Border 2 Live Updates: बता दें कि जावेद अख्तर ने कहा था कि उन्हें नहीं पसंद कि पुराने गानों का रीमेक किया जाए इसलिए उन्होंने नए गाने घर कब आओगे के लिरिक्स लिखने से मना कर दिया था। इस पर सोनू निगम ने अब कहा कि जावेद सर सही हैं, पुराने गानों को वापस लाना सही नहीं है। लेकिन अगर बॉर्डर सिपाही है तो संदेशे आते हैं उसकी यूनिफॉर्म। हम बॉर्डर को बिना उस गाने के नहीं इमैजिन कर सकते।

8.00 AM- Border 2 Live Updates : बॉर्डर 2 की रिलीज डेट 23 जनवरी को चुनने के मेकर्स के फैसले को सब काफी अच्छा बता रहे हैं क्योंकि इसके बाद वीकेंड है और फिर 26 जनवरी है तो ऐसे में लोग दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर मूवी देखने का प्लान बना रहे हैं।

7. 45 AM- Border 2 Live Updates: सनी देओल ने नया सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा, 'लेफ्टिनेंट कर्नल फतेर सिंह कलेर रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी। आशा है कि आप बॉर्डर 2 देखकर एंजॉय कर रहे हैं जितना मैंने किया। आपकी राय सुनने के लिए एक्साइटेड हूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें फिल्म देखने के बाद। जय हिंद।'

7. 15 AM- Border 2 Live Updates: बॉर्डर 2 देखने गए कुछ लोगों को एक झटका लगा है। दरअसल, ऐसा कहा जा रहा था कि इस फिल्म से धुरंधर 2 का टीजर अटैच्ड होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

7. 05 AM- Border 2 Live Updates: बॉर्डर में दिखी सनी देओल और अक्षय खन्ना की झलक। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरा अपडेट

6.45 AM Border 2 Live Updates: कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने फिल्म को लेकर अपना एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पर लिखा, ये काफी चैलेंजिंग था, लेकिन एक खूबसूरत सफर भी था। हम सब खुश हैं ये देखकर कि आप फिल्म की कास्टिंग और फिल्म को कितना पसंद कर रहे हैं।

6.30 AM- Border 2 Live Updates: बॉर्डर 2 ने पहले दिन की कमाई से एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। फिल्म ने 30 करोड़ कमाए पहले दिन और धुरंधर को पछाड़ दिया। धुरंधर ने पहले दिन 27 करोड़ कमाए थे।

6. 25 AM- Border 2 Live Updates: फिल्म की रिलीज के बाद वरुण धवन और सनी देओल शुक्रवार शाम को मिले। सनी को देखते ही वरुण ने उनके पैर छुए तो सनी ने उन्हें गले लगाया।

6. 15 AM- Border 2 Live Updates: बॉर्डर 2 को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज है।कई वीडियोज सामने आए हैं जिसमें फैंस ट्रैक्टर और जीप में बैठकर थिएटर पहुंचे हैं फिल्म देखने के लिए।

6. 00 AM - Border 2 Live Updates: फिल्म की सभी कास्ट ने फैंस से फिल्म देखने को कहा और बॉर्डर 2 से जुड़ी अपनी-अपनी यादें शेयर की।

5. 30 AM-Border 2 Live Updates: सुनील शेट्टी ने बेटे के लिए शेयर किया इमोशनल पोस्ट। सुनील ने लिखा कि बॉर्डर फिल्म मेरे लिए जिम्मेदारी थी और सालों बाद आपको यूनिफॉर्म में देखकर काफी अच्छा लगा।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Border 2
लेटेस्ट Hindi News, Bigg Boss 19, Entertainment News के साथ-साथ TV News, Web Series और Movie Review पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।