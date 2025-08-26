बोनी कपूर का दावा, श्रीदेवी की प्रॉपर्टी पर हक जाता रहे हैं 3 लोग, खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

बोनी कपूर ने दावा किया कि कुछ लोग गलत तरीके से श्रीदेवी की चेन्नई प्रॉपर्टी पर हक जताते हैं। कोर्ट ने तहसीलदार को 4 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया।

फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका दावा है कि तीन लोग गलत तरीके से उनकी दिवंगत पत्नी और दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी की चेन्नई स्थित प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक जता रहे हैं। बोनी कपूर ने कोर्ट में बताया कि 19 अप्रैल 1988 को श्रीदेवी ने यह संपत्ति एम.सी. सम्बंदा मुदलियार से खरीदी थी। यह संपत्ति परिवार के बंटवारे का हिस्सा थी, जो 1960 में ही तय हो चुका था।

विवाद का मूल कारण बोनी कपूर के अनुसार, अब 65 साल बाद एक महिला और उसके दो बेटे कथित रूप से इस जमीन पर अपना हक जताने लगे हैं। महिला का कहना है कि वह सम्बंदा मुदलियार के बेटे की दूसरी पत्नी हैं और दोनों की शादी 1975 में हुई थी। बोनी कपूर का तर्क है कि उस व्यक्ति की पहली पत्नी 1999 तक जीवित थी, इसलिए दूसरा विवाह अवैध माना जाता है।

लीगल प्रमाणपत्र पर सवाल बोनी कपूर ने इस परिवार को मिले लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि इस प्रमाणपत्र को रद्द किया जाए और संपत्ति के ट्रांसफर पर तुरंत रोक लगाई जाए।

कोर्ट का निर्देश जस्टिस एन. आनंद वेंकटेश ने मामले पर संज्ञान लेते हुए संबंधित तहसीलदार को पूरी स्थिति की समीक्षा करने और चार हफ्तों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।