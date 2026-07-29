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बॉलीवुड का वो गाना, जिसने हर दुल्हन के दिल में बनाई खास जगह, इसके बिना अधूरी लगती है शादी

By Priti Kushwaha
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कई फिल्में ऐसी भी रही हैं, जो कब आई कब गई पता ही नहीं चला, लेकिन उनके गानों की वजह से उन्हें आज भी याद किया जाता है। यही नहीं, ये गाने शादियों और पार्टीज की शान हैं।

बॉलीवुड का वो गाना, जिसने हर दुल्हन के दिल में बनाई खास जगह, इसके बिना अधूरी लगती है शादी
'जुबैदा' का वो गाना जो हर दुल्हन के दिल के है बेहद करीब

राजा चौधरी ने बेटी पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान के रिश्ते हिंदी सिनेमा के कई गाने ऐसे हैं, जिन्हें फिल्म से ज्यादा पसंद किया गया। कई फिल्में ऐसी भी रही हैं, जो कब आई कब गई पता ही नहीं चला, लेकिन उनके गानों की वजह से उन्हें आज भी याद किया जाता है। यही नहीं, ये गाने शादियों और पार्टीज की शान हैं। एक ऐसा ही बॉलीवुड सॉन्ग है, जिसके बिना शादी अधूरी सी लगती है। ये गाना ही दुल्हन की पहली पसंद है। आइए जानते हैं कौन सी है वो फिल्म और वो गाना?

1950 के दशक की मशहूर अभिनेत्री थीं जुबैदा बेगम

हम बात कर रहे हैं साल 2001 में आई फिल्म 'जुबैदा' की। श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित और खालिद मोहम्मद द्वारा इसकी कहानी लिखी गई है। 'जुबैदा' में करिश्मा कपूर, रेखा, मनोज वाजपेयी, सुरेखा सीकरी, रजत कपूर, लिलेट दुबे, अमरीश पुरी जैसे कलाकार लीड रोल में हैं। फिल्म जुबैदा एक कालजयी क्लासिक है। यह फिल्म पत्रकार और लेखक खालिद मोहम्मद की मां, अभिनेत्री जुबैदा बेगम की जिंदगी पर आधारित है। बता दें कि जुबैदा बेगम 1950 के दशक की मशहूर अभिनेत्री थीं, जिनका जीवन ग्लैमर, प्यार और दुखों से भरा था। उनकी मौत 26 जनवरी, 1952 को एक दुखद विमान हादसे में हुआ, जिसमें उनके पति, जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह भी मारे गए थे। इस हादसे ने उनकी कहानी को और रहस्यमयी बना दिया था।

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ये है वो गाना जिसके बिना अधूरी है शादी

अब बात करते हैं इस फिल्म के गाने की। 'जुबैदा' की कहानी के साथ-साथ इसके कई गाने भी काफी फेमस हुए थे। इस फिल्म का एक गाना आज भी शादियों की जान है। इसके बिना लड़की की मेंहदी अधूरी मानी जाती है। ये गाना है 'मेहंदी है रचने वाली हाथों में गहरी लाली'। इस गाने को एआर रहमान ने संगीत दिया है और इसे अलका यागनिक ने अपनी मधुर आवाज से सजाया है। ये गाना फिल्म की जान है। इस गाने को करिश्मा कपूर पर फिल्माया गया है। यूट्यूब पर 91 मिलियन व्यूज है।

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'जुबैदा' के लिए करिश्मा को मिला था बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड

आपको बता दें कि 'जुबैदा' को नेशनल फिल्म अवॉर्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी मिला था। मूवी में करिश्मा की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया। यही नहीं उन्हें उनकी शानदार एक्टिंग के लिए फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस (क्रिटिक्स) अवॉर्ड से नवाजा गया था। यह फिल्म श्याम बेनेगल की ट्रायलॉजी (तीन फिल्मों की सीरीज) का हिस्सा है, जिसमें मम्मो (1994) और सरदारी बेगम (1996) शामिल हैं। फिल्म का म्यूजिक ए.आर. रहमान ने दिया था। श्याम बेनेगल ने इस फिल्म में मुख्यधारा और समानांतर सिनेमा को बेहतरीन तरीके से मिलाया।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

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