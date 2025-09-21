जुबिन गर्ग ने आखिरी इंटरव्यू में बताया था कहां हो अस्थि संस्कार, कहा- 'जब मर जाऊं तो लोग मुझे वहीं..'

जुबीन गर्ग ने बताया था कहां हो अंतिम संस्कार। आखिरी इंटरव्यू में कहा था कि मैं पागल हूं, मैं लोगों को अपना सब कुछ देना चाहता हूं। बताया था जब मैं मर जाऊं तो लोग मुझे वहीं जला दें।

प्लेबैक सिंगर जुबिन गर्ग का यूं अचानक इस दुनिया को अलविदा कह जाना सभी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। जुबिन एक इवेंट में परफॉर्म करने के लिए सिंगापुर पहुंचे हुए थे, लेकिन एक स्कूबा डाइविंग सेशन के दौरान चीजें बिगड़ गईं और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। आनन-फानन में जुबिन को हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन जुबिन को बचाया नहीं जा सका। जुबिन के निधन के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि देना शुरू किया तो उनके ढेरों पुराने वीडियो भी रीशेयर किए जाने लगे।

आखिरी इंटरव्यू में कही थीं ये बातें इनमें जुबिन का वह आखिरी इंटरव्यू भी शामिल है जिसमें उन्होंने बताया था कि वह कहां जीना और मरना चाहते हैं। जुबिन ने जनवरी में दिए इस इंटरव्यू में कहा था, "मैं पागल हूं, मैं लोगों को अपना सब कुछ देना चाहता हूं। अपने लिए नहीं। मुझे यह करके खुशी मिलती है। मेरा स्टूडियो है, यह मेरा घर है।" जुबिन ने बताया था कि वह अपना आखिरी वक्त टिल्ला में बिताना चाहते हैं। संभावित रूप से महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी का हेरिटेज सेंटर, जिसे बोरफुकोनार टिल्ला या इताखुली टिल्ला नाम से भी जाना जाता है।

"जब मैं मर जाऊं तो लोग मुझे वहीं..." जुबिन ने कहा, "वो अच्छी जगह है। यह कुछ सबसे कमाल की जगहों में से एक है। वहां एक छोटा सा बंगला होगा। मैं यही रहूंगा और यहीं मर जाऊंगा। जब मैं मर जाऊं तो लोग मुझे वहीं जला दें। या फिर मुझे ब्रह्मपुत्र में विसर्जित कर दें। मैं एक जवान हूं। मैं रैम्बो जैसा हूं।" जिस जगह रिटायरमेंट के बाद वक्त गुजारने और जीने-मरने की बात जुबिन ने अपने इंटरव्यू में कही थी यह कभी ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा एक ब्रिटिशकालीन बंगला था। यह जगह उन रूट्स से जुड़ी हुई थी जहां जुबिन अपने म्यूजिक को सेलिब्रेट करते थे।