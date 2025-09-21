जुबिन गर्ग के मैनेजर की तरफ घूमी शक की सुई, पत्नी गरिमा ने की सभी FIR वापस लेने की अपील

Zubeen Garg Death Case: जुबिन गर्ग की मौत वाले मामले में एक तरफ जहां फैंस चाहते हैं कि मामले की जांच हो, वहीं दूसरी तरफ सिंगर की पत्नी गरिमा ने सभी FIR वापस लेने की विनती की है।

सिंगर जुबिन गर्ग की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल (सिंगापुर) के ऑर्गनाइजर श्यामकानु महांता और जुबिन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जुबिन की मौत वाले मामले में FIR और केस CID को सौंपे जाने की बात कही है। जुबिन सिंगापुर गए थे जहां दोस्तों के साथ स्कूबा डाइविंग के वक्त सांस लेने में तकलीफ के बाद उनकी मौत हो गई। उधर जुबिन की पत्नी गरिमा सैकिया ने सभी FIR वापस लेने की बात कही है।

सीएम हेमंत ने कही CID जांच की बात मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने बताया कि पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और भारतीय दूतावास के अधिकारियों की मौजूदगी में जुबिन का शव उनके साथियों को सौंप दिया गया है। सिंगर का पार्थिव शरीर रविवार की सुबह गुवाहाटी लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि असम पुलिस को भी मामला CID ​​को सौंपने के लिए कहा गया है। सीएम बिस्वा ने अपनी X पोस्ट में लिखा, ""हमारे प्यारे जुबिन गर्ग की मौत के मामले में श्यामकानु महंत और सिद्धार्थ सरमा के खिलाफ कई FIR दर्ज कराई गई हैं। मैंने असम पुलिस से सभी FIR को आपस में जोड़कर CID को ट्रांसफर करने को कहा है।"

गरिमा ने की FIR वापस लेने की अपील उधर दिवंगत सिंगर की पत्नी गरिमा सैकिया ने कहा है कि जुबिन के कई काम अधूरे हैं और वह अकेले उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगी। उन्होंने लोगों से कहा कि सिद्धार्थ के खिलाफ दर्ज कराई सभी FIR वापस ली जाएं। गरिमा ने लोगों से अपील की कि जुबिन की अंतिम यात्रा में सिद्धार्थ को भी शामिल होने दिया जाए। उन्होंने कहा, "जुबिन हमेशा सिद्धार्थ के साथ खड़े रहे हैं। प्लीज उनके बारे में निगेटिव बातें न करें। मुझे उनकी जरूरत है। उनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती।" गरिमा ने कोविड वाला वक्त याद किया कि कैसे सिद्धार्थ ने उनकी बहुत मदद की थी।