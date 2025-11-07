Hindustan Hindi News
जुबीन गर्ग केस: CID ने पूर्व मैनेजर से की पूछताछ, हुईं कई गिरफ्तारियां

संक्षेप: Zubeen Garg Case: जुबीन गर्ग केस में राज्य सरकार की विशेष जांच टीम (SIT) और CID को कई सबूत मिले हैं। उन्होंने कई लोगों से पूछताछ भी की है और उनके स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड किए हैं।

Fri, 7 Nov 2025 05:44 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
जुबीन गर्ग केस की जांच गहराती जा रही है। याद दिला दें, 19 सितंबर के दिन सिंगापुर में जुबीन गर्ग का निधन हुआ था। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया था कि डूबने की वजह से उनकी मौत हुई है, लेकिन असम सरकार ने इसे हत्या मानकर इसकी जांच शुरू की। वहीं अब कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

इन्हें किया गिरफ्तार

ईटाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक राज्य सरकार की विशेष जांच टीम (SIT) और CID ने उनके पूर्व मैनेजर तरसम मित्तल समेत कई लोगों से पूछताछ की है। उन्होंने जुबीन गर्ग के वर्तमान मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को न्यायिक हिरासत में लिया है। इसके अलावा, सात अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है।

संदिग्ध पैसों की लेन-देन

इस जांच में जुबीन के परिवार, करीबी और सुरक्षा कर्मियों के खातों में बड़े पैमाने पर संदिग्ध पैसे के लेन-देन के सबूत भी मिले हैं। मामले में आर्थिक धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोप जांच के घेरे में हैं।

मौत से पहले हुई घटनाओं की जांच

SIT जुबीन की मौत से पहले के 48 घंटों में हुई घटनाओं की विशेष रूप से जांच कर रही है। उनके पास अब इस जांच को पूरा करने के लिए 40 दिन का समय बचा है क्योंकि उन्हें 17 दिसंबर तक चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इसी बीच, असम के पूर्व पुलिस महानिदेशक और मुख्य सूचना आयुक्त भास्कर ज्योति महंत ने भी इस्तीफा दे दिया है क्योंकि केस से जुड़े उनके भाई श्यामकानु महंत भी जांच के दायरे में हैं।

