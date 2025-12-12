जुबीन गर्ग की मौत के मामले में चार लोगों पर लगा हत्या का आरोप, SIT ने जमा की चार्जशीट

संक्षेप: Zubeen Garg Death Case: चार्जशीट के मुताबिक, जिन लोगों जुबीन गर्ग की हत्या का आरोप लगा है उनमें फेस्टिवल ऑर्गनाइजर श्यामकानु महंता, सिद्धार्थ शर्मा, शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महंता शामिल हैं।

असम के सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गनाइजर और तीन अन्य पर मर्डर का चार्ज लगाया गया है। मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने गुवाहाटी में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट में 3,500 पेज की चार्जशीट फाइल की है, जिसमें चार लोगों पर मर्डर का चार्ज लगाया गया है।

चार्जशीट में किन-किन लोगों के नाम हैं? चार्जशीट के मुताबिक, SIT ने चीफ फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर श्यामकानु महंता, सिद्धार्थ शर्मा, शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महंता पर हत्या का आरोप लगाया है। इनके अलावा, जुबीन गर्ग के कजिन और सस्पेंडेड असम पुलिस ऑफिसर संदीपन गर्ग पर भी गैर-इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है। याद दिला दें, इससे पहले जुबीन गर्ग की मौत की इंडिपेंडेंट जांच कर रही सिंगापुर पुलिस फोर्स (SPF) ने एक बयान में कहा था कि शुरुआती जांच में किसी गड़बड़ी का संकेत नहीं मिला है, और जांच में तीन महीने और लग सकते हैं।

SIT ने 300 गवाहों से की पूछताछ स्पेशल DGP एमपी गुप्ता, जिनकी लीडरशिप में मुख्यमंत्री ने SIT को ये केस सौंपा था उन्होंने बताया कि SIT ने इस मामले में 300 गवाहों से पूछताछ की है।