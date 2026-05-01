हिंदी सिनेमा से 1 साल बड़ी थीं यह एक्ट्रेस, रातों-रात बच्ची और पति के साथ पाकिस्तान से भागकर आई थीं भारत

भारतीय सिनेमा में कई एक्टर्स ने अपना करियर बनाया है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जो हिंदी सिनेमा से भी 1 साल बड़ी हैं।

आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जो इंडियन सिनेमा से 1 साल बड़ी थीं। हैरान हो गए होंगे ना, लेकिन यह सच है। आपने कई फिल्मों में उन्हें दादी, बेबे और मां के किरदार में देखा होगा। अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव तक वह काम करती रही थीं। काफी दर्द झेलने के बाद भी उन्होंने कभी अपने काम पर इसका असर नहीं आने दिया।

जोहरा सहगल की स्टोरी जिस एक्ट्रेस की हम यहां बात कर रहे हैं वह हैं जोहरा सहगल। जोहरा का जन्म 27 अप्रैल 1912 में रामपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। जोहरा खुद को टॉमबॉय कहा करती थीं। वह बताती थीं कि उन्हें गुड़ियों से खेलना पसंद नहीं था। वह बाहर जाकर खेलती थीं। उन्हें बाहर के गेम खेलने पसंद थे।

1 साल की उम्र में आंख की गई रोशनी जोहरा ने बचपन से काफी कुछ झेला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 साल की उम्र में उन्हें लेफ्ट आंख से दिखना बंद हो गया था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई पूरी की। हालांकि फिर इलाज के बाद उनकी आंखें ठीक हो गई थीं। जोहरा पहली भारतीय थीं जिन्होंने जर्मनी के मैरी विगमैन बैलेट स्कूल में पढ़ाई की।

ब्रिटिश फिल्म और शोज में किया काम वह ना सिर्फ हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी हैं बल्कि कई ब्रिटिश फिल्म और टीवी शोज और प्ले में भी अपना कमाल दिखा चुकी हैं।

10वीं क्लास में 3 बार हुईं फेल, कारण है शॉकिंग जोहरा के पैरेंट्स खासकर उनके पिता चाहते थे कि 10वीं के बाद वह जोहरा की शादी करवा दें। लेकिन जोहरा को शादी नहीं करनी थी और वह आगे पढ़ाई करना चाहती थीं। जोहरा ने फिर अपने प्रिंसिपल से इस बारे में बात की तो उन्होंने एक्ट्रेस को 3 बार 10वीं में फेल कर दिया।

8 साल छोटे हिंदू धर्म के कामेश्वरसे हुआ प्यार जोहरा फिर भारत में उदय शंकर कल्चर में काम करने लगी थीं और यहीं उनकी मुलाकात हुई पेंटर, डांसर और साइंटिस्ट कामेश्वर सहगल से। दोनों मिले और फिर दोनों को प्यार हो गया, लेकिन कामेश्वर, जोहरा से 8 साल छोटे और उनका धर्म भी हिंदू था।

जब पति और बेटी के साथ लाहौर से लौटीं जोहरा शादी के बाद जोहरा फिर पति के साथ पाकिस्तान चली हईं और वहां उन्होंने अपना डांस स्टूडियो खोल दिया। मुश्किल से जोहरा लाइफ में सैटल होने लगीं लेकिन तभी भारत और पाकिस्तान के डिवाइड होने पर वहां दंगे हो गए और ऐसे में जोहरा को पति और अपनी बच्ची के साथ वहां से भारत आना पड़ा। इसके बाद जोहरा ने पृथ्वी थिएटर में काम करना शुरू कर दिया।

1946 में जोहरा ने फिर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उनकी पहली फिल्म 'नीचा नगर थी'। इसके बाद जोहरा ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

पति के निधन से टूटीं हालांकि जोहरा पर तब दुखों का पहाड़ टूटा जब उनके पति कामेश्वर सहगल का निधन हो गया। जोहरा ने लेकिन खुद को संभाला और काम करना जारी रखा। वह फिर लंदन गईं और अपने करियर को एक नया मोड देने का सोचा। वहां उन्होंने कई मुश्किलों का सामना करने के बाद भी काम किया।

इसके बाद 90 के दशक में वह वापस आईं और फिर कई फिल्मों में काम किया। वह सबकी फेवरेट दादी या नानी बन गई थीं।

कैंसर ने की रोकने की कोशिश इसके बाद 1994 में उन्हें कैंसर हो गया। वह इस खबर से झटके में थीं, लेकिन एक बार फिर जोहरा ने खुद को संभाला और काम पर फोकस किया। जोहरा ने 8 दशक तक काम किया।

जोहरा को अपने करियर में कई अवॉर्ड्स मिले हैं, लेकिन सबसे बड़े 2 अवॉर्ड्स जिनसे उन्हें सम्मानित किया गया था वो था पद्मश्री और पद्मविभूषण।