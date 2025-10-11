Zeishan Quadri got evicted from Bigg Boss 19 these 5 players will get affected BB 19: एविक्ट हुआ बिग बॉस 19 का मास्टर माइंड! इन 5 खिलाड़ियों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर, Bollywood Hindi News - Hindustan
BB 19: एविक्ट हुआ बिग बॉस 19 का मास्टर माइंड! इन 5 खिलाड़ियों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर

Zeishan Quadri Evicted: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 से जीशान कादरी बेघर हो गए हैं। वोटों की कमी के चलते जीशान को घर का रास्ता देखना पड़ेगा। लेकिन इस वजह से अब घर के भीतर के समीकरण तेजी से बदलने वाले हैं।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 07:17 AM
Bigg Boss 19 Eviction: 'बिग बॉस' को वाहियात और फालतू शो बताने वाले जीशान कादरी इस हफ्ते 'वीकेंड का वार' का शिकार होंगे। 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' जैसी फिल्में लिखने वाले जीशान कादरी के इस वीकेंड एलिमिनेट होने की खबर है। सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म BB Tak ने अपनी एक पोस्ट में बताया है कि नॉमिनेटेड खिलाड़ियों से इस वीकेंड जीशान कादरी बेघर होने वाले हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर अभी घर के भीतर मौजूद कुछ चंद कंटेस्टेंट पर सबसे ज्यादा पड़ेगा।

क्यों बिग बॉस में सबके फेवरिट हुए थे जीशान

जीशान कादरी को बिग बॉस हाउस में 'मास्टर माइंड' नाम दिया गया था, वजह यह थी कि वह ज्यादातर वक्त घरवालों के साथ बैठकर उनकी बातें सुनते और उन्हें ऑब्जर्व करते नजर आते थे। जीशान कादरी किसी भी मुद्दे पर काफी एग्रेसिव अंदाज में खुलकर अपनी बात कहने के लिए लोकप्रिय हुए थे, लेकिन साथ ही जब उन्हें घर के भीतर कोई फैसला लागू करवाना होता था तो वह उसे अप्रत्यक्ष रूप से करवा लिया करते थे। जीशान घर में दुखी या डिमोटिवेट हो रहे खिलाड़ियों का सहारा थे।

जीशान हुए बाहर, अब टूट जाएगा बैकबेंचर ग्रुप

बिग बॉस तक ने अपनी पोस्ट में लिखा, "वोटों की कमी के चलते जीशान कादरी बिग बॉस 19 से एविक्ट हो गए हैं। अब बैकबेंचर ग्रुप टूट जाएगा।" दूसरी पोस्ट में BB Tak ने लिखा- जीशान के एविक्शन के बाद जाहिर तौर पर बिग बॉस 19 के समीकरण बदलेंगे। वही थे जो बैकबेंचर ग्रुप को एकजुट रखे हुए थे, सभी मजबूत लोगों को जोड़कर रखने का काम कर रहे थे। अब मुझे लगता है कि अमाल और शहबाज ही इकलौती जोड़ी बचेगी। हो सकता है बशीर अकेला पड़ जाए और नीलम-तान्या दूसरी साइड ले लें।" बता दें कि अमाल, शहबाज, बशीर, तान्या और नीलम को बेचबेंचर ग्रुप में गिना जाता रहा है।

जीशान के एविक्शन पर पब्लिक का रिएक्शन

सोशल मीडिया पर जीशान कादरी के एविक्शन को लेकर जनता की राय मिली जुली है। किसी ने लिखा है कि जीशान के जाने से घर के भीतर चल रहे राजनैतिक दाव-पेचों पर असर पड़ेगा तो किसी ने कहा है कि वही थे जिन्होंने कई घरवालों के फर्जी गेम प्लान को एक्सपोज किया था। एक शख्स ने लिखा- मुझे लगता है कि जीशान कम से कम अशनूर और नीलम से बेहतर खिलाड़ी हैं। लेकिन यहां सारा खेल जनता के फैसले का है। वोटिंग मीटर पर जीशान के सपोर्टर वो जादू नहीं दिखा सके जो अशनूर और नीलम के फॉलोअर्स ने कर दिखाया।

Bigg Boss 19

