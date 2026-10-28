'सेक्स सिंबल' टैग पर छलका जीनत अमान का दर्द, बोलीं- 'उस इमेज के पीछे जो औरत थी, उसे किसी ने नहीं देखा...'

जीनत ने फिल्मों में कई बोल्ड सीन्स दिए हैं, जिसकी वजह से उन्हें करियर के दौरान 'सेक्स सिंबल' का लेबल मिला। ऐसे में जीनत ने पहली बार 'सेक्स सिंबल' का लेबल मिलने पर खुलकर बात की।

हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार रही हैं। अपने करियर में जीनत ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। यही नहीं, जीनत को बोल्ड एक्ट्रेस के तौर पर भी देखा जाता रहा है। जीनत ने फिल्मों में कई बोल्ड सीन्स दिए हैं, जिसकी वजह से उन्हें करियर के दौरान 'सेक्स सिंबल' का लेबल मिला। ऐसे में जीनत ने पहली बार 'सेक्स सिंबल' का लेबल मिलने पर खुलकर बात की। जीनते ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी है।

मुझे अक्सर 'सेक्स सिंबल' का लेबल दिया गया जीनत अमान ने बुधवार यानी 28 अक्टूबर को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक अपनी तीन तस्वीरों के साथ एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में जीनत ने लिखा, 'लोगों के नजरिए को लेकर एक दिलचस्प बात है। पब्लिक की नजरों में रहने के दौरान, मुझे अक्सर 'सेक्स सिंबल' का लेबल दिया गया। यह एक ऐसी छवि थी, जो इस काम के साथ जुड़ी थी और मैं समझती थी कि यह सिनेमा के बिजनेस का ही एक हिस्सा है। मैंने अपने काम को पूरे दिल से अपनाया, लेकिन कैमरे के सामने दिखने वाली इस छवि के पीछे की महिला, कई मायनों में, बिल्कुल अलग थी। स्वभाव से मैं प्राइवेट रहने वाली और थोड़ी अंतर्मुखी (introvert) हूं। साथ ही अपने काम में पूरी तरह डूबी रहने पर ही मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है।'

लोगों को अपनी सोच रखने का हक है जीनत ने आगे लिखा, 'जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि लोग हमें शायद ही कभी वैसा देख पाते हैं, जैसे हम असल में होते हैं। वे हमें अपने अनुभवों, उम्मीदों और कभी-कभी अपनी कल्पनाओं के नजरिए से देखते हैं। किसी के लिए आप रहस्यमयी (मिस्टीरियस) हो सकते हैं, तो किसी के लिए डरावने। वहीं, लंबी फ्लाइट में आपके बगल में बैठा कोई अजनबी इंसान, अचानक आपके लिए एक ऐसा साथी बन सकता है, जिसके सामने आप खुलकर बात कर सकें। है ना मजेदार? हम ये सब कुछ हैं, लेकिन इनमें से कोई भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं। मुझे लगता है कि हर गलत धारणा को सुधारने की कोशिश करने का कोई खास मतलब नहीं है। लोगों को अपनी सोच रखने का हक है, ठीक वैसे ही जैसे हमें अपनी सच्चाई के साथ जीने का हक है। ज़रूरी नहीं कि ये दोनों बातें हमेशा एक जैसी ही हों।'

मुझे लगता है कि हम सभी के पास कोई कहानी जरूर होगी एक्ट्रेस ने आगे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'शायद हम बस इतना कर सकते हैं कि इन लेबलों, तस्वीरों, हेडलाइंस और हमारे बारे में दूसरों की सुनाई गई कहानियों से दूर होकर खुद को जानें। मुझे जानने में दिलचस्पी है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके बारे में बिल्कुल गलत धारणा बना ली हो? या फिर आपने खुद किसी के बारे में गलत राय बना ली हो? मुझे लगता है कि हम सभी के पास ऐसी कोई न कोई कहानी जरूर होगी और मुझे आपकी कहानी सुनना अच्छा लगेगा।'