जीनत अमान बोलीं- ज्यादा क्लीवेज दिखाने की डिमांड आती थी; उनको लगता था, बारिश में भीगेगी…
जीनत अमान को सेक्स सिंबल का टैग मिला था पर उनका कहना है कि जब लोग उनसे मिलते तो अलग पाते थे। फिल्ममेकर्स सोचते थे कि वह आएंगी, बारिश में भीगेंगी और क्लीवेज शो करेंगी।
जीनत अमान बॉलीवुड की उनक खूबसूरत एक्ट्रेसस में से हैं जिनका चार्म अभी भी बरकरार है। वह अपने टाइम से हमेशा आगे रही हैं। उनकी गिनती अपने जमाने की बोल्ड एक्ट्रेसस में होती थी। हालांकि जीनत का कहना है कि उनको जो दिखाया जाता था असल जिंदगी में वह वैसी नहीं थीं। प्रोडक्शन हाउस की तरफ से क्लीवेज और पीठ दिखाने की डिमांड आती थी।
सेक्स सिंबल का मिला टैग
जीनत अमान शुब्रा अयप्पा के यूट्यूब चैनल पर थीं। वहां बोलीं, 'मुझे हमेशा लगा कि जैसे मैं थी उससे अलग ही दिखाया गया। मेरे साथ लंबे समय तक सेक्स सिंबल का टैग लगा रहा। जब लोग मुझसे मिलते तो उन्हें लगता कि जैसे किरदार मैंने निभाए मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं थी।'
एक्ट्रेस के दिखने पर ज्यादा फोकस
जीनत ने यह भी बताया कि जब उस समय में सेट पर औरतें भी कम होती थीं। उनका रोल क्या होगा फिल्ममेकर को इसकी चिंता नहीं होती थी ना उसकी राय ली जाती थी। फोकस इस पर होता था कि वह कैसी दिखेगी। वह बोलीं, 'किसी को इंट्रेस्ट नहीं था कि मुझमें कितनी अक्ल है। उनको लगता था, आएगी, नाचेगी, दो डायलॉग बोलेगी, भीगेगी बारिश में।'
ज्यादा पीठ और क्लीवेज दिखाने की डिमांड
जीनत कई साल यूएस में रहकर आई थीं। उन्होंने हॉलीवुड के ट्रेंड्स और ग्लोबल फैशन पता था। उन्होंने बताया कि जब यहां की फिल्मों में उनकी कॉस्ट्यूम स्टायलिंग की बात आती तो भानु अथैया जैसी डिजाइनर के साथ मिलकर तय होता था। क्या जीनत की सलाह को ज्यादा बोल्ड कहकर रिजेक्ट किया जाता था? इस पर वह बोलीं, 'उलटा था, मुझे लगता है कि मेरा कॉन्ट्रिब्यूशन हमेशा मॉडेस्ट होता था और जो दूसरे लोग चाहते थे वो उतना सिंपल नहीं था। मेरे साथ हमेशा हुआ कि उन लोगों को ज्यादा क्लीवेज चाहिए होता था, ज्यादा पीठ दिखनी चाहिए थी, ये डिमांड्स प्रोडक्शन से आती थीं।' बता दें कि जीनत अमान ने सत्यम शिवम सुंदरम, इंसाफ का तराजू, हरे कृष्णा हरे राम और कुर्बानी जैसी फिल्मों में बोल्ड रोल निभाए हैं।
एक्ट्रेस को नहीं मिलती ज्यादा फीस
जीनत अमान ने मेल और फीमेल एक्ट्रेस की फीस में अंतर पर भी बात की। उन्होंने कहा कि फाइनैंशियल पावर ज्यादातर पुरुषों के पास ही होता है। सोसायटी बहुत पितृसत्तात्मक और सिनेमा कॉमर्शियल है। जीनत ने कहा कि बीते कुछ सालों में बदलाव आए हैं लेकिन ये बहुत धीरे हो रहा है।
इंस्टा पर एक्टिव हैं जीनत अमान
जीनत अमान साल 2023 से इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं। यहां वह अपनी फिल्मों से जुड़े मजेदार किस्से और तस्वीरें साझा करती रहती हैं। वह अपने लव-अफेयर, मैरीड लाइफ और बच्चों के बारे में भी लिखती रहती हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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