आशा भोसले नहीं कोई और गाने वाला था दम मारो दम गाना, जीनत अमान ने बताया अनसुना किस्सा
जीनत अमान दम मारो दम गाने को अपने करियर के सफल साउंडट्रैक्स में से गिनती हैं। अब उन्होंने कुछ धुंधली यादें अपने फॉलोअर्स के साथ साझा की हैं। जीनत ने बताया है कि यह गाना पहले आशा भोसले नहीं गाने वाली थीं।
जीनत अमान इंस्टाग्राम पर पुरानी फिल्मों से जुड़ीं यादे साझा करती रहती हैं। आशा भोसले के निधन के बाद जीनत ने दम मारो दम गाने के लिए उन्हें याद किया था। अब इस गाने से जुड़ी एक ऐसी कहानी बताई है जो शायद कम लोग जानते हैं। जीनत ने बताया कि पहले यह गाना आशा भोसले नहीं बल्कि लता मंगेशकर और ऊषा उत्थुप गाने वाली थीं। हालांकि आरडी बर्मन का विजन कुछ और था जिस वजह से यह गाना आशा भोसले को दिया गया।
दम मारो दम की धुंधली यादें
जीनत अमान ने लिखा है, ओह, 19 साल की उम्र… जब सपने बड़े होते हैं, दिल में जुनून होता है और जिंदगी एक बड़े मौके के दरवाजे पर खड़ी होती है, ओह गॉड, वक्त का तकाजा है या फिर गांजे का असर, जिसने दम मारो दम की शूटिंग की यादों को मेरे लिए एक धुंधली, मगर खूबसूरत याद बना दिया? इस गाने की शूटिंग की कहानी मैं पहले भी बता चुकी हूं, लेकिन आज ये थ्रोबैक आशाजी की याद में है।
दो लोग गाने वाले थे गाना
जैसा कि मैंने अपनी पिछली पोस्ट में कहा था, उन्होंने मुझे मेरी कामयाबी का साउंडट्रैक दिया था और इसकी शुरुआत इसी गाने से हुई थी। दिलचस्प बात ये है कि दम मारो दम को शुरू में एक डुएट के रूप में प्लान किया गया था, जिसे आशाजी की कमाल की बड़ी बहन लताजी और दमदार गायिका उषा उत्थुप गाने वाली थीं। लेकिन आर डी बर्मन का इरादा कुछ और ही था। उन्हें लगा कि इस गाने के लिए वही मादक, दिलकश आवाज चाहिए, जो सिर्फ आशाजी के पास थी और वही इस गाने की असली पहचान बन गईं।
जीनत से साझा करें गाने से जुड़ी यादें
जीनत आगे लिखती हैं, 'खैर, मैं इस गाने पर अपनी पिछली पोस्ट को अपनी स्टोरीज में शेयर कर रही हूं। फिलहाल आप इस क्लिप का आनंद लीजिए और अगर आपके पास भी दम मारो दम से जुड़ी कोई याद या कहानी है तो उसे मेरे कमेंट्स में जरूर साझा करें। आपके अनुभव और उन फिल्मों से आपका जुड़ाव पढ़कर मुझे बेहद खुशी मिलती है, जिनमें मैंने काम किया है। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से सैकड़ों महिलाओं ने कभी न कभी किसी बॉलीवुड थीम पार्टी के लिए जेनिस (जसबीर) का लुक जरूर अपनाया होगा।
दम मारो दम गाने की डिटेल
दम मारो दम, मिट जाए गम 1971 में आई पिल्म हरे कृष्णा हरे राम का गना है। इसे आशा भोसले ने गाया था और आरडी बर्मन ने कंपोज किया था। गाने की लिरिक्स आनंद बख्शी की थीं। यह गाना काठमांडू में शूट हुआ था और उस वक्त चार्टबस्टर था।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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