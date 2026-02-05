जीनत अमान ने की बॉलीवुड में 'ईव-टीजिंग' कल्चर की आलोचना, शेयर किया धर्मेंद्र संग अपनी फिल्म का ये सीन

संक्षेप: जीनत अमान अपने बेबाक बयानों के चलते भी काफी चर्चा में रहती हैं। जीनत हर मुद्दे पर खुलकर बात रखती हैं। ऐसे में अब जीनत ने अपनी दो फिल्मों का उदाहरण देते हुए हिंदी सिनेमा में हीरोइन के रोल में आए बदलाव को लेकर बात की।

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस जीनत अमान अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेस रही हैं। जीनत न सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग बल्कि अपनी खूबसूरत और ग्लैमरस अंदाज चलते भी सुर्खियों में रही हैं। अपने करियर में जीनत ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। जीनत अपने बेबाक बयानों के चलते भी काफी चर्चा में रहती हैं। जीनत हर मुद्दे पर खुलकर बात रखती हैं। ऐसे में अब जीनत ने अपनी दो फिल्मों का उदाहरण देते हुए हिंदी सिनेमा में हीरोइन के रोल में आए बदलाव को लेकर बात की।

जीतन ने धर्मेंद्र संग शेयर किया अपनी फिल्म का एक सीन जीनत अमान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट के साथ जीनत ने अपनी और धर्मेंद्र की फिल्म के एक सीन का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो एक्टर को छेड़ती नजर आ रही हैं। इस वीडियो के साथ जीनत ने कैप्शन में लिखा, 'अपनी पुरानी फिल्मों के सीन दोबारा देखना एक मजेदार और अप्रत्याशित अनुभव है। मुझे कभी नहीं पता होता कि कौन सी याद अटक जाएगी, सामने आएगी और सोचने पर मजबूर करेगी। कुछ हफ्ते पहले आपने मुझे दोस्ताना के एक क्लिप में अमित जी के किरदार द्वारा ईव-टीजिंग और स्लट शेमिंग करते देखा था, इस हफ्ते आप मुझे तीसरी आंख में धर्म जी के किरदार के साथ आक्रामक होते हुए देख सकते हैं!'

धर्मेंद्र और अपने रोल के बारे में बोलीं जीनत जीनत ने आगे लिखा, 'क्या वाकई इन दो फिल्मों के बीच गुजरे दो सालों में हिंदी सिनेमा की अभिनेत्रियों के लिए चीजें वास्तव में काफी बदल गईं? यह कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि यह दृश्य सामान्य रूप से एक शानदार मोड़ देता है। यहां धर्मजी का अशोक भोला और भाला है, जबकि जबकि मेरी बरखा धूर्त और बिल्कुल ही बेबाक है! वह आक्रामक तरीके से उसका पीछा करती है, जबकि वह उसकी इच्छा के प्रति अनिच्छुक और चिड़चिड़ी भूमिका निभाता है।'