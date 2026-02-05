जीनत अमान ने की बॉलीवुड में 'ईव-टीजिंग' कल्चर की आलोचना, शेयर किया धर्मेंद्र संग अपनी फिल्म का ये सीन
जीनत अमान अपने बेबाक बयानों के चलते भी काफी चर्चा में रहती हैं। जीनत हर मुद्दे पर खुलकर बात रखती हैं। ऐसे में अब जीनत ने अपनी दो फिल्मों का उदाहरण देते हुए हिंदी सिनेमा में हीरोइन के रोल में आए बदलाव को लेकर बात की।
जीतन ने धर्मेंद्र संग शेयर किया अपनी फिल्म का एक सीन
जीनत अमान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट के साथ जीनत ने अपनी और धर्मेंद्र की फिल्म के एक सीन का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो एक्टर को छेड़ती नजर आ रही हैं। इस वीडियो के साथ जीनत ने कैप्शन में लिखा, 'अपनी पुरानी फिल्मों के सीन दोबारा देखना एक मजेदार और अप्रत्याशित अनुभव है। मुझे कभी नहीं पता होता कि कौन सी याद अटक जाएगी, सामने आएगी और सोचने पर मजबूर करेगी। कुछ हफ्ते पहले आपने मुझे दोस्ताना के एक क्लिप में अमित जी के किरदार द्वारा ईव-टीजिंग और स्लट शेमिंग करते देखा था, इस हफ्ते आप मुझे तीसरी आंख में धर्म जी के किरदार के साथ आक्रामक होते हुए देख सकते हैं!'
धर्मेंद्र और अपने रोल के बारे में बोलीं जीनत
जीनत ने आगे लिखा, 'क्या वाकई इन दो फिल्मों के बीच गुजरे दो सालों में हिंदी सिनेमा की अभिनेत्रियों के लिए चीजें वास्तव में काफी बदल गईं? यह कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि यह दृश्य सामान्य रूप से एक शानदार मोड़ देता है। यहां धर्मजी का अशोक भोला और भाला है, जबकि जबकि मेरी बरखा धूर्त और बिल्कुल ही बेबाक है! वह आक्रामक तरीके से उसका पीछा करती है, जबकि वह उसकी इच्छा के प्रति अनिच्छुक और चिड़चिड़ी भूमिका निभाता है।'
मैं स्पष्ट कर दूं, जब रिश्तों की बात आती है, तो...
जीनत अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, 'मेरा मानना है कि यह दृश्य एंटरटेनिंग और वह थोड़ा सा गुस्सा करने वाला है, इसका कारण पारंपरिक भूमिका में बदलाव है। सच तो यह है कि मैं बरखा की सोच का समर्थन नहीं कर सकता, जैसे मैं इंस्पेक्टर विजय का समर्थन नहीं कर सकता! मजाक और शरारत, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री कभी-कभी इन्हें चरम सीमा तक ले जाता है। हमारी बहुत सी फिल्में हमें रियल में प्रेम को दिखाने के बजाय जुनून को दिखती हैं। अब मैं मानता हूं कि मैंने रोमांस के उस मजाकिया अंदाज को पेश करने में भूमिका निभाई है, जिसे बॉलीवुड ने हर जगह भारतीयों तक पहुंचाया है। मैं स्पष्ट कर दूं, जब रिश्तों की बात आती है, तो सहमति से समझौता नहीं किया जा सकता है और सम्मान दोनों तरह से आना चाहिए। मेरा विश्वास कtरो, मैंने इसे कठिन तरीके से सीखा है।' जीनत का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में बना हुआ है।
