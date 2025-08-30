रिवीलिंग ड्रेस में मेरा पेट दिख रहा था और अमिताभ..., जीनत ने 'समंदर में नहाके' गाने की शूटिंग को किया याद
जीनत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो आए दिन सोशल मीडिया हैंडल पर फैंस के साथ पुरानी यादों को शेयर कर दिलचस्प किस्से सुनाती हैं। कुछ वक्त पहले जीनत ने अमिताभ बच्चन संग साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म 'कुली' के दिनों को याद किया था।
बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस जीनत अमान अपने जमाने की बोल्ड एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं। जीनत ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं। जीनत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो आए दिन सोशल मीडिया हैंडल पर फैंस के साथ पुरानी यादों को शेयर कर दिलचस्प किस्से सुनाती हैं। कुछ वक्त पहले जीनत ने अमिताभ बच्चन संग साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म 'कुली' के दिनों को याद किया था। जीनत ने अपनी एक पुरानी पोस्ट में, उन्होंने अपने मशहूर गाने, "समुंदर में नहा के" की शूटिंग के दिनों को याद किया।
'अमिताभ और मेरा उस सिजलिंग गाने पर रोमांस करना…'
जीनत अमान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर बताया था कि कैसे अमिताभ बच्चन एक जानलेवा चोट से उबरने के बाद 'कुली' के सेट पर लौटे थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ अपनी केमिस्ट्री और सेट के खुशनुमा माहौल पर बात की थी, क्योंकि 1982 में 'कुली' के सेट पर लगी जानलेवा चोट से उबरने के बाद यह बच्चन का पहला शूट था। उन्होंने 'पुकार' फिल्म का "समुंदर में नहा के" गाने को वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, 'उफ्फ... मैं खुलकर कहूंगी। यह गर्मी की वजह से एक बेवजह की पोस्ट है। बहुत ज्यादा गर्मी है! मेरा मतलब मौसम से है। हालांकि, मैं यह कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगी कि मिस्टर बच्चन और मेरा उस सिजलिंग गाने पर रोमांस करना भी काफी जबरदस्त था।'
मैं एक रिवीलिंग सफेद ड्रेस में थी
जीनत ने आगे लिखा, 'निर्देशक-निर्माता रमेश बहल की 'पुकार' की शूटिंग बेहद मजेदार रही। 80 के दशक की शुरुआत में गोवा शांत, खूबसूरत और निर्जन था। इसलिए 'समुंदर में नहा के' की शूटिंग एक खाली समुद्र तट पर हुई, और यह एक सिंपल और सुखद अनुभव था। कम से कम मेरे लिए तो! मुझे कोई लिप-सिंकिंग नहीं करनी पड़ी, न ही ज्यादा कोरियोग्राफी सीखनी पड़ी। ब्रीफिंग बहुत ही साधारण थी - खूबसूरत दिखो! तो मैं एक रिवीलिंग सफेद ड्रेस में थी, मेरा पेट थोड़ा सा दिख रहा था, लहरों में लोट रही थी, और मिस्टर बच्चन मेरे चारों ओर किसी स्वर्ग के पक्षी की तरह नाच रहे थे।' जीनत का ये पोस्ट काफी पसंद किया गया था। ये गाना आज भी लोगों की फेवरेट प्ले लिस्ट में शामिल है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।