IND vs PAK: जायेद खान ने किया भारत के मैच खेलने का सपोर्ट, बहस पर बोले- वहां जितने थोड़े बहुत...
एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेले जाने का संसद से लेकर सोशल मीडिया तक पर काफी विरोध हो रहा है। इस राजनैतिक बहस पर एक्टर जायेद खान ने वजह बताते हुए कहा कि मैच खेला जाना चाहिए।
भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का मैच आज (14 सितंबर) को खेला जाना है। इस बीच बॉलीवुड एक्टर जायेद खान ने इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हुए इस मैच को लेकर चल रही बहस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जायेद खान ने भारतीय टीम को एक दमदार टीम बताते हुए कहा कि हम इस मुकाबले में डॉमिनेट करने वाले हैं। इस मैच को लेकर चल रही राजनैतिक बहस के सवाल पर एक्टर ने खेल की वजह से दो देशों के रिश्तों को जोड़ने की बात पर जोर दिया।
जायेद खान बोले- खेल खेल होते हैं
जायेद खान ने ANI के साथ बातचीत के दौरान इस सवाल का जवाब दिया कि क्या राजनैतिक बहस के बीच भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलते रहना चाहिए? जायेद खान ने कहा, "क्यों नहीं यार। खेल खेल होते हैं। उसमें क्या है। वहां जितने थोड़े बहुत संबन्ध बन सकते हैं, बनने दो।" जायेद खान ने इस बात पर जोर दिया कि क्रिकेट को हमेशा राजनीति से ऊपर रहना चाहिए।
खुलकर किया भारत को सपोर्ट
भारतीय समय के अनुसार रविवार को रात 8 बजे से भारत में प्रसारित होने जा रहे इस क्रिकेट मैच के बारे में जायेद खान ने कहा, "भारत इस मुकाबले में सभी को लात मारकर बाहर करने वाला है, ग्राउंड से बाहर। मुझे लगता है कि भारत बहुत शानदार टीम है और मुझे लगता है कि 100% इंडिया जीतने वाली है।" UAE में खेले जा रहे इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी कर रहे हैं और बात जायेद खान के वर्क फ्रंट की करें तो वह साल 2015 में आई फिल्म 'शराफत गई तेल लेने' में आखिरी बार नजर आए थे।
