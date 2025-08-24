जब शत्रुघ्न सिन्हा को संजय खान ने पार्टी में जड़ दिया था जोरदार थप्पड़, गोलियां चलीं और फिर...

संजय खान और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच दुश्मनी काफी चर्चा में रही। साल 1970 के दशक के अंत में, संजय खान और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच झगड़ा हुआ था, जो तू-तू, मैं-मैं से लेकर मारपीट और बाद में गोलियां चलीं और पुलिस तक पहुंच गया था।

बॉलीवुड में कई स्टार्स ऐसे रहे हैं, जिनकी दोस्ती की आज भी मिसाल दी जाती है। तो वही, कई स्टार्स के बीच की दुश्मनी और झगड़ा काफी सुर्खियों में रहा। ऐसी ही दुश्मनी संजय खान और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच काफी चर्चा में रही। साल 1970 के दशक के अंत में, संजय खान और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच झगड़ा हुआ था, जो तू-तू, मैं-मैं से लेकर मारपीट और बाद में गोलियां चलीं और पुलिस तक पहुंच गया था।

संजय और शत्रुघ्न के झगड़े पर बोले जायेद संजय खान के बेटे जायेद खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में संजय खान और शत्रुघ्न सिन्हा के झगड़े पर खुलकर बात की। जायेद ने विक्की लालवानी को अपना एक इंटरव्यू दिया। जायेद से जब पूछा गया कि क्या उनके पिता ने उनसे इस बारे में बात की थी, तो उन्होंने कहा, 'हां हां, बहुत बताया। उससे दो चार कदम आगे भी बताया। मैं नहीं बता सकता।'

आज शत्रु जी और पिताजी बहुत अच्छे दोस्त हैं जायेद ने बॉलीवुड में उस दौर को 'भाईचारा, दोस्ती और जश्न' का दौर बताते हुए कहा, 'मेरा मतलब है, आज शत्रु जी और पिताजी बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम उनके परिवार के बहुत करीब हैं। वह एक अलग दौर और जमाना था। वह एक ऐसा दौर था जब हर कोई बादशाह जैसा महसूस करता था। मुझे याद है जब वे किसी कमरे में कदम रखते थे, तो ऐसा लगता था जैसे उनमें बहुत आभा है। मैं ऐसे अजीबोगरीब दौर देखकर बड़ा हुआ हूं; हमारे लिए यह बहुत सामान्य बात थी। आज, यह ब्रेकिंग न्यूज होती।'