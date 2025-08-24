Zayed Khan On Sanjay Khan Shatrughan Sinha despite fight that escalated to firing bullets Said Now They Are good friend जब शत्रुघ्न सिन्हा को संजय खान ने पार्टी में जड़ दिया था जोरदार थप्पड़, गोलियां चलीं और फिर..., Bollywood Hindi News - Hindustan
 संजय खान और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच दुश्मनी काफी चर्चा में रही। साल 1970 के दशक के अंत में, संजय खान और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच झगड़ा हुआ था, जो तू-तू, मैं-मैं से लेकर मारपीट और बाद में गोलियां चलीं और पुलिस तक पहुंच गया था।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 09:55 AM
बॉलीवुड में कई स्टार्स ऐसे रहे हैं, जिनकी दोस्ती की आज भी मिसाल दी जाती है। तो वही, कई स्टार्स के बीच की दुश्मनी और झगड़ा काफी सुर्खियों में रहा। ऐसी ही दुश्मनी संजय खान और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच काफी चर्चा में रही। साल 1970 के दशक के अंत में, संजय खान और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच झगड़ा हुआ था, जो तू-तू, मैं-मैं से लेकर मारपीट और बाद में गोलियां चलीं और पुलिस तक पहुंच गया था।

संजय और शत्रुघ्न के झगड़े पर बोले जायेद

संजय खान के बेटे जायेद खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में संजय खान और शत्रुघ्न सिन्हा के झगड़े पर खुलकर बात की। जायेद ने विक्की लालवानी को अपना एक इंटरव्यू दिया। जायेद से जब पूछा गया कि क्या उनके पिता ने उनसे इस बारे में बात की थी, तो उन्होंने कहा, 'हां हां, बहुत बताया। उससे दो चार कदम आगे भी बताया। मैं नहीं बता सकता।'

आज शत्रु जी और पिताजी बहुत अच्छे दोस्त हैं

जायेद ने बॉलीवुड में उस दौर को 'भाईचारा, दोस्ती और जश्न' का दौर बताते हुए कहा, 'मेरा मतलब है, आज शत्रु जी और पिताजी बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम उनके परिवार के बहुत करीब हैं। वह एक अलग दौर और जमाना था। वह एक ऐसा दौर था जब हर कोई बादशाह जैसा महसूस करता था। मुझे याद है जब वे किसी कमरे में कदम रखते थे, तो ऐसा लगता था जैसे उनमें बहुत आभा है। मैं ऐसे अजीबोगरीब दौर देखकर बड़ा हुआ हूं; हमारे लिए यह बहुत सामान्य बात थी। आज, यह ब्रेकिंग न्यूज होती।'

क्या था पूरा मामला

दरअसल, संजय खान और शत्रुघ्न सिन्हा एक पार्टी में शामिल हुए थे, जहां बॉलीवुड के तमाम स्टार्स भी मौजूद थे। ये वही दौर था जब संजय का जीनत के साथ अफेयर शुरू ही हुआ था। वह उनकी एक फिल्म में उनके साथ काम कर रही थीं। इसी पार्टी में शत्रुघ्न ने संजय खान के गाल पर चुटकी काटी थी, जो संजय को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके लिए उन्हें थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद रीना रॉय और संजय के बीच झगड़ा भी हुआ था। बात मारपीट से गोलीबारी और फिर पुलिस तक पहुंच गई थी।

