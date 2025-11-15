Hindustan Hindi News
मां की अस्थियां विसर्जित करते हुए फूट-फूटकर रोने लगे जायद खान, वीडियो देख फैंस भी हुए इमोशनल

संक्षेप: संजय खान की पत्नी जरीन खान के निधन से अभी तक पूरा परिवार सदमे में है। अब संजय अपने बच्चों के साथ पत्नी की अस्थियां विसर्जित करने गए जिसका उन्होंने वीडियो शेयर किया है सोशल मीडिया पर।

Sat, 15 Nov 2025 05:59 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
संजय खान की पत्नी जरीन खान का 7 नवंबर को निधन हो गया था। जरीन को उनका पूरा परिवार बहुत मिस कर रहा है। संजय और उनके बच्चे सुजैन, सिमोन, फराह अली खान और जायद खान तो अब तक इस दुख से उभर नहीं पाए हैं। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जायद अपनी मां की अस्थियां विसर्जित करते हुए टूट जाते हैं।

क्या है वीडियो में

वीडियो को संजय खान ने शेयर किया है जिसमें सारे बच्चे अपनी मां को आखिरी विदाई दे रहे हैं। जायद काफी इमोशनल हो जाते हैं और फूट-फूटकर रोते हैं। संजय भी अपने आंसू नहीं रोक पाते। इसके बाद संजय ने जरीन के साथ अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं।

वीडियो को शेयर कर संजय ने लिखा, मेरी प्यारी पत्नी जरीन संजय खान की स्मृति में।

लोगों के रिएक्शन

फैंस भी इस पर खूब कमेंट्स कर रहे हैं। एक ने लिखा कि वह काफी प्योर आत्मा थीं। एक ने लिखा कि आपके परिवार के लिए दुआ कर रहा हूं। एक ने लिखा कि आंसू अब तक नहीं रुक रहे हैं।

जरीन खान के निधन के बाद उनकी बेटी फराह ने इमोशनल नोट लिखा था, 'मेरी मां जरीन खान काफी स्पेशल महिला थीं। वह मानती थीं कि माफ करो और भूल जाओ। वह काफी नेक दिल की थीं और उन्हें दोस्त और परिवार वाले काफी प्यार करते थे। बतौर पारसी उनका जन्म हुआ, मुस्लिम से शादी की और हिंदू रीति रिवाज से उनकी विदाई हुई।'

