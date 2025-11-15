मां की अस्थियां विसर्जित करते हुए फूट-फूटकर रोने लगे जायद खान, वीडियो देख फैंस भी हुए इमोशनल

संक्षेप: संजय खान की पत्नी जरीन खान के निधन से अभी तक पूरा परिवार सदमे में है। अब संजय अपने बच्चों के साथ पत्नी की अस्थियां विसर्जित करने गए जिसका उन्होंने वीडियो शेयर किया है सोशल मीडिया पर।

संजय खान की पत्नी जरीन खान का 7 नवंबर को निधन हो गया था। जरीन को उनका पूरा परिवार बहुत मिस कर रहा है। संजय और उनके बच्चे सुजैन, सिमोन, फराह अली खान और जायद खान तो अब तक इस दुख से उभर नहीं पाए हैं। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जायद अपनी मां की अस्थियां विसर्जित करते हुए टूट जाते हैं।

क्या है वीडियो में वीडियो को संजय खान ने शेयर किया है जिसमें सारे बच्चे अपनी मां को आखिरी विदाई दे रहे हैं। जायद काफी इमोशनल हो जाते हैं और फूट-फूटकर रोते हैं। संजय भी अपने आंसू नहीं रोक पाते। इसके बाद संजय ने जरीन के साथ अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं।

वीडियो को शेयर कर संजय ने लिखा, मेरी प्यारी पत्नी जरीन संजय खान की स्मृति में।

लोगों के रिएक्शन फैंस भी इस पर खूब कमेंट्स कर रहे हैं। एक ने लिखा कि वह काफी प्योर आत्मा थीं। एक ने लिखा कि आपके परिवार के लिए दुआ कर रहा हूं। एक ने लिखा कि आंसू अब तक नहीं रुक रहे हैं।