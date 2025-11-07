जरीन खान के अंतिम संस्कार में बेटे जायद के हाथ में मटकी देख कन्फ्यूज हुए लोग, बोले- हिंदू रिवाज कैसे?

संक्षेप: जायद खान और सुजैन की मां जरीन के अंतिम संस्कार में लोगों को पंडित दिखे। जायद ने हाथ में मटकी ले रखी थी और माथे पर चंदन था। यह देखकर कई लोग असमंजस में हैं कि क्या जरीन का अंतिम संस्कार हिंदू रीति से हुआ।

संजय खान की पत्नी और जायद-सुजैन की मां जरीन इस दुनिया में नहीं रहीं। सुजैन की उम्र 81 साल थी और वह लंबे समय से बीमार थीं। उनके अंतिम संस्कार में रितिक-सबा सहित बॉलीवुड की कई हस्तियां पहुंचीं। बेटे जायद और संजय खान ने अंतिम संस्कार की रस्मों में भाग लिया। उनकी अंतिम यात्रा की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इसमें जायद के हाथ में मटकी देखकर लोग हैरान हैं कि मुस्लिम होकर जरीन का हिंदू रीति से क्यों अंतिम संस्कार किया गया?

जायद के हाथ में मटकी संजय खान की पत्नी जरीन का शुक्रवार सुबह उनके मुंबई स्थित घर में इंतकाल हो गया। उनके निधन की खबर फैलते ही करीबी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जरीन का अंतिम संस्कार शुक्रवार को सूर्यास्त के पहले कर दिया गया। एक वायरल क्लिप देखकर लोग हैरान हो रहे हैं कि मुस्लिम होने के बाद भी जायद हिंदुओं वाले रिवाज क्यों फॉलो कर रहे हैं। तस्वीरों और क्लिप्स में जायद हाथ में मटकी लिए हैं। गले में जनेऊ है। ऐसा हिंदू लोग करते हैं।

